43歲婦忽感天旋地轉無法站立 急診求醫竟檢出末期腎臟病

彰化縣43歲黃姓婦人3個月前忽然頭暈到天旋地轉無法站立，到醫院急診並接受一連串檢查，竟檢出末期腎臟病，經由醫病共享決策選擇腹膜透析，可兼顧生活和工作。

衛福部彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣今表示，黃婦到院時檢查出嚴重貧血，腎絲球過濾率2.3（正常值90~120），肌肝酸高達17.9mg/dL（正常小於1），其它相關數值也很差，確定罹患尿毒症，是必須洗腎的末期腎臟病，黃婦住進加護病房，當天進行血液透析才病情好轉。

黃婦告訴醫護，最近1年她常感頭暈、食欲不振、噁心、整天疲倦，最初檢查醫師告訴她腎臟狀況很差，未來極可能洗腎，因她忙於工作，也因她年少時罹患骨癌飽受折磨才醫好，即未再就醫追蹤，直到頭暈天旋地轉無法站立，身體撐不住，她面對必須洗腎的結局，原本選擇常見的血液透析，一周到醫院洗腎3次，做了6次之後她覺得浪費時間又沒彈性而影響工作，因此改為腹膜透析。

彰醫腎臟科醫師黃耀宣說，腹膜透析要先植管，彰化醫院早已引進微創「床邊植管」，病人局部麻醉，醫師可在門診透過超音波導引把植管放到腹腔內，導管被覆蓋衣服內，外觀看不出來，是影響生活最小的洗腎方；腹膜透析和血液透析都由健保給付，對患者而言費用沒差別。

黃耀宣又說，黃婦沒有糖尿病等高風險洗腎因素，卻在壯年就末期腎臟病而必須洗腎，原因難以下定論。黃婦認為洗腎可能與過往為治療骨癌而傷害腎臟有關，彰醫副院長常到病房探望她，並分析不同透析方式的利弊，醫護人員陪她走過這一段煎熬的日子，她很幸運，且經由醫護人指導，她每天晚上睡前操作腹膜透析，早上醒來已完成洗腎，跟睡覺同步、不浪費時間，每月只要回診1次，真的很方便。

彰醫副院長陳殷正說，洗腎方式有兩種，一種是到醫院透過血液透析，另一種自行在家操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後將藥水引流出來的腹膜透析，黃婦經過「醫病共享決策」，洗腎者也是決策者，選擇對自己最便利的洗腎方式。