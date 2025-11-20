肺癌防治應更積極、精準 中研院院士楊泮池教授：真正早期只有1A

每年11月是世界肺癌月，肺癌是國人十大癌症之首，台灣首創全球之先於民國111年開始進行LDCT肺癌篩檢，至今已有20餘萬人接受篩檢，中研院士楊泮池指出，目前的篩檢率僅達目標族群的四分之一，建議持續擴大篩檢對象，同時他也提醒，比起乳癌和大腸癌，目前肺癌的分期及對早期肺癌治療思維偏保守，嚴格來說真正的早期只有1A期，五年存活率高達9成；但1B期的五年存活率已下降至7成左右，臨床表現更接近第二期，因此建議1B期以上的患者要考慮採取更積極的治療策略。

台灣肺癌篩檢政策已推行三年，也吸引其他國家仿效研議相關政策。今年起政府擴大肺癌篩檢，下修具肺癌家族史者篩檢年齡：40至74歲女性或45至74歲男性；並放寬重度吸菸者條件：50至74歲吸菸史達20包/年以上。楊泮池指出，國人平均餘命增加，可參考新加坡的作法，考慮上修篩檢年齡至80歲，以涵蓋更多高風險族群。

2024年美國肺癌發生率已經是女性高於男性，而台灣的發展趨勢女性肺癌增加的速度也比男性快。有學者認為，應將居住於空污高風險區的民眾納入肺癌篩檢計畫，找出更多的早期肺癌患者。楊泮池舉例，目前已有可利用GPS定位估算個人PM2.5的暴露量的工具，精準辨識高風險族群個體，建議政府在資源有限的前提下，可逐步擴大篩檢，採分級、精準策略，不宜全面開放。

日前環境部與衛福部共同召集空氣污染與健康影響專諮會，展開空氣品質與健康關聯的研究。專家們認為，應針對不同的污染源進行空污物質的樣態分析，並訂定更嚴格的審查標準，楊泮池指出，會議中有學者引用刊登於Nature《自然》期刊的研究，分析不吸菸肺癌患者的致病原因，發現中藥馬兜鈴酸是癌變的因素之一，在華人地區尤其值得關注，政府應該評估全面禁用。期盼未來政府應持續跨部會合作，共同解決環境中各種致癌源對國人健康的影響，並能定期開會追蹤，針對保護國人健康進行精準治理。

由於低劑量電腦斷層LDCT的影像判斷須仰賴放射線科醫師，篩檢量能增加的情形下，如何藉由AI軟體輔助判讀提高診斷效率更顯重要。楊泮池指出，目前已有5-6家醫學中心啟動臨床試驗，預計搜集4-5萬筆LDCT的影像，導入AI軟體如Sybil建立個人化風險預測模型，透過科學化的數據，優化追蹤頻率與篩檢間隔，有望提升效率、節省醫療成本。

政府目標於2030年將癌症標準化死亡率降低1/3，楊泮池強調，肺癌要領航達成此目標，除了精準篩檢外，治療上也應更積極。實際上只有零期及1A期肺癌的五年存活率達九成，是真正開完刀後有痊癒機會的；患者一旦進入1B期，五年存活率就下降至7成左右，顯示第一期內的存活率差異已相當顯著，楊泮池認為應重新檢視國際間肺癌的分期標準，並積極治療。

此外，楊泮池也點出肺癌的分期及對早期肺癌治療思維偏向保守的問題。1B期開始復發率會越來越高，他建議1B期以上的患者可能應考慮更積極尋求進一步治療，以降低復發風險、提升存活率。在健保政策方面，應強化肺癌早期基因檢測及早期治療的可近性，確保1B期以上患者確診後能及時銜接符合國際標準的有效治療。

楊泮池期盼醫界推動台灣早期肺癌治療指引接軌國際，明確訂定依結節大小及影像特徵劃分肺癌的可能風險，採取分級與處置策略，並完善免疫治療與標靶藥物的整體布局，優化健保資源配置。唯有讓「早期篩檢、精準診斷、早期治療」三大環節無縫接軌，才能在既有篩檢基礎上最大化治療效益，改善患者預後，實現翻轉期別，進一步提升肺癌整體的存活率。