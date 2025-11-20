快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌防治應更積極、精準 中研院院士楊泮池教授：真正早期只有1A

聯合報／ 記者蔡怡真
在世界肺癌月之際，國際肺癌權威、中研院士楊泮池接受本刊專訪，他指出，台灣在肺癌防治上應更積極，篩檢條件在年齡上可以再放寬，而肺癌分期與其他癌症不同，真正早期的定義只有１Ａ，１Ｂ期以上都應考慮積極治療。記者曾原信／攝影
在世界肺癌月之際，國際肺癌權威、中研院士楊泮池接受本刊專訪，他指出，台灣在肺癌防治上應更積極，篩檢條件在年齡上可以再放寬，而肺癌分期與其他癌症不同，真正早期的定義只有１Ａ，１Ｂ期以上都應考慮積極治療。記者曾原信／攝影

每年11月是世界肺癌月，肺癌是國人十大癌症之首，台灣首創全球之先於民國111年開始進行LDCT肺癌篩檢，至今已有20餘萬人接受篩檢，中研院士楊泮池指出，目前的篩檢率僅達目標族群的四分之一，建議持續擴大篩檢對象，同時他也提醒，比起乳癌和大腸癌，目前肺癌的分期及對早期肺癌治療思維偏保守，嚴格來說真正的早期只有1A期，五年存活率高達9成；但1B期的五年存活率已下降至7成左右，臨床表現更接近第二期，因此建議1B期以上的患者要考慮採取更積極的治療策略。

台灣肺癌篩檢政策已推行三年，也吸引其他國家仿效研議相關政策。今年起政府擴大肺癌篩檢，下修具肺癌家族史者篩檢年齡：40至74歲女性或45至74歲男性；並放寬重度吸菸者條件：50至74歲吸菸史達20包/年以上。楊泮池指出，國人平均餘命增加，可參考新加坡的作法，考慮上修篩檢年齡至80歲，以涵蓋更多高風險族群。

2024年美國肺癌發生率已經是女性高於男性，而台灣的發展趨勢女性肺癌增加的速度也比男性快。有學者認為，應將居住於空污高風險區的民眾納入肺癌篩檢計畫，找出更多的早期肺癌患者。楊泮池舉例，目前已有可利用GPS定位估算個人PM2.5的暴露量的工具，精準辨識高風險族群個體，建議政府在資源有限的前提下，可逐步擴大篩檢，採分級、精準策略，不宜全面開放。

日前環境部與衛福部共同召集空氣污染與健康影響專諮會，展開空氣品質與健康關聯的研究。專家們認為，應針對不同的污染源進行空污物質的樣態分析，並訂定更嚴格的審查標準，楊泮池指出，會議中有學者引用刊登於Nature《自然》期刊的研究，分析不吸菸肺癌患者的致病原因，發現中藥馬兜鈴酸是癌變的因素之一，在華人地區尤其值得關注，政府應該評估全面禁用。期盼未來政府應持續跨部會合作，共同解決環境中各種致癌源對國人健康的影響，並能定期開會追蹤，針對保護國人健康進行精準治理。

由於低劑量電腦斷層LDCT的影像判斷須仰賴放射線科醫師，篩檢量能增加的情形下，如何藉由AI軟體輔助判讀提高診斷效率更顯重要。楊泮池指出，目前已有5-6家醫學中心啟動臨床試驗，預計搜集4-5萬筆LDCT的影像，導入AI軟體如Sybil建立個人化風險預測模型，透過科學化的數據，優化追蹤頻率與篩檢間隔，有望提升效率、節省醫療成本。

政府目標於2030年將癌症標準化死亡率降低1/3，楊泮池強調，肺癌要領航達成此目標，除了精準篩檢外，治療上也應更積極。實際上只有零期及1A期肺癌的五年存活率達九成，是真正開完刀後有痊癒機會的；患者一旦進入1B期，五年存活率就下降至7成左右，顯示第一期內的存活率差異已相當顯著，楊泮池認為應重新檢視國際間肺癌的分期標準，並積極治療。

此外，楊泮池也點出肺癌的分期及對早期肺癌治療思維偏向保守的問題。1B期開始復發率會越來越高，他建議1B期以上的患者可能應考慮更積極尋求進一步治療，以降低復發風險、提升存活率。在健保政策方面，應強化肺癌早期基因檢測及早期治療的可近性，確保1B期以上患者確診後能及時銜接符合國際標準的有效治療。

楊泮池期盼醫界推動台灣早期肺癌治療指引接軌國際，明確訂定依結節大小及影像特徵劃分肺癌的可能風險，採取分級與處置策略，並完善免疫治療與標靶藥物的整體布局，優化健保資源配置。唯有讓「早期篩檢、精準診斷、早期治療」三大環節無縫接軌，才能在既有篩檢基礎上最大化治療效益，改善患者預後，實現翻轉期別，進一步提升肺癌整體的存活率。

肺癌 篩檢 楊泮池
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

科學人／以高齡照護帶動台灣生醫產業 楊泮池：醫療不能只著眼照護

國衛院研究曝含馬兜鈴酸中藥與「不吸菸肺癌」有關 國內還有1成分未禁

桃園獲贈6千萬元低劑量肺癌篩檢行動車 首站周六開進觀音區

坣娜、顏正國都因肺腺癌病逝 蘇一峰曝最佳檢查方式

相關新聞

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴...

大苑子遭爆「沒買石虎柳丁」但已註冊商標！業者低調回應：已下架

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還遭爆料已經註...

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」17日宣布結束營業，多部作品曾改編電視劇、紅遍兩岸的作家席絹、于晴也以公開信道別，其中席絹更以「最後一封情書」為題，宣告從此封筆，雖遺憾以文字說故事的時代被AI、影音取

稻草人現代舞蹈團「有可能．但現在不行」 22日起台中演出3場

稻草人現代舞蹈團舞作「有可能．但現在不行」，將於22日起在台中國家歌劇院小劇場演出3場，舞團今天表示，將文本概念靈感啟發...

2025世界糖尿病日！民眾稱少量多餐控醣 醫：定時定量最健康

今年11月14日是2025世界糖尿病日，二林基督教醫院今舉辦「控醣百分百，健康才精彩」，透過健康講座和闖關遊戲傳達減糖、...

友善高齡改善廁所文化 觀光署13風景管理區改坐式馬桶

立委指出，隨著台灣邁入超高齡社會，呼籲借鏡日本經驗，在公共區域、風景區推廣坐式馬桶，以顧及使用者權益。觀光署長陳玉秀說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。