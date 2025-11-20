普發1萬變2萬元 悠遊付加碼抽1萬元回饋金

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
普發現金1萬元上路，為讓民眾更有感，悠遊卡公司特別推出「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
普發現金1萬元上路，為讓民眾更有感，悠遊卡公司特別推出「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動。自11月21日起至12月31日止，民眾在指定電商使用悠遊付付款，累計消費每滿5,000元，即可獲得一次抽獎機會，本活動將抽出10名幸運兒，每人可獲得10,000元悠遊付回饋金。

「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動自11月21日起至12月31日止，民眾於指定電商使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，累計交易金額每滿5,000元，即可獲得一次抽獎資格，滿10,000元享2次，以此類推，累計次數無上限；本活動將抽出10位幸運兒，每人可獲得 10,000元悠遊付回饋金，總獎金10萬元。此外，活動期間還可同步參加12月悠遊付電商優惠活動，回饋可疊加、多重好康一次入袋，讓普發1萬元放大再放大。

活動指定電商陣容涵蓋多元線上平台，包含momo購物網、91APP合作品牌官網購物、PChome24h購物、博客來、東森購物網、遠傳friDay購物、遠傳網路門市、生活市集、悠遊付悠客券商城、美賣網紅電商平台、Pinkoi、讀冊生活、Readmoo讀墨電子書、毛寶兔宅配網、東稻家居官方網站、SuperBuy市集、星城Online線上儲值購點、智冠MyCard、老子有錢、王牌俱樂部、時藝官網、KKBOX單次付款方案(月租型不適用)，更多活動資訊可至悠遊付 APP 或悠遊卡公司官網查詢。

悠遊付 普發一萬 普發現金
