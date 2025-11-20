快訊

大苑子遭爆「沒買石虎柳丁」但已註冊商標！業者低調回應：已下架

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大苑子已撤下「石虎柳丁」相關宣傳，改為「台灣柳丁」。圖/擷取自大苑子粉絲頁
大苑子已撤下「石虎柳丁」相關宣傳，改為「台灣柳丁」。圖/擷取自大苑子粉絲頁

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還遭爆料已經註冊石虎柳丁商標，加上官方聲明不被網友們接受，因此在網路上引起大批不滿聲浪。針對商標事件，大苑子也低調回應，表示已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請。

此次大苑子石虎柳丁事件，源自大苑子於11月17日發布公告，表示「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用「石虎柳丁」，並以石虎柳丁作為宣傳影片主題。但在18日遭獲得石虎友善認證的「長壽天然農場」發文打臉，表示「我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！」、「今年度農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。」，甚至指出大苑子已跟其他業者訂購柳丁。隨著事件爆發，立刻引起網友們的熱烈討論。

針對農場說法，大苑子又於19日晚間發布5點聲明，其中也包括「只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。」、「大苑子從未宣稱使用『石虎友善農作』標章。」但是仍有許多網友認為說法過於牽強。而在11月20日，大苑子又遭爆料，指出今年10月已經申請「石虎柳丁」商標。長壽天然農場女兒亦於社群平台發文回應，並指出「為什麼可以這樣欺負農民」。

對於商標事件，大苑子低調回應，表示大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請，並且指出「每次上新品，都有商標註冊，避免同業仿效，這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁。」、「在之前註冊時，發現台灣已經有很多廠商註冊石虎各種產品」。同時大苑子也表示「今天不再做後續回應，決定立即下架所有石虎柳丁製作物，但是，支持在地農產的核心價值不變，繼續努力！」

石虎
