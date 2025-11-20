影／玉山中午突降初雪 排雲山莊登山客驚呼像中了頭彩

玉山今午中驚現初雪，吸引排雲山莊及登山路線遊客目睹「白色奇景」。遊客直呼「好大！好扯！」「這是地道新雪嗎？」「太幸運了！」一時間驚呼聲、歡笑聲此起彼落。

受東北季風影響，今天全台早晚偏涼，北部凌晨最低17.3度，南投名間鄉低溫僅12.8度。玉山北峰氣象站中午12時25分也觀測到降雪，但因地面氣溫偏高，雪花接觸即融化，未形成積雪。

排雲山莊在12時34分紀錄降雪，至12時44分停止，當時山莊氣溫約9度，許多遊客一開始還以為是下冰霰，但隨後大片雪花紛紛飄落，才確認是下雪，遊客忍不住高聲大笑，對於能巧遇到今年第一場雪，都是又驚、又喜，直說「太幸運」。

玉管處副處長邦卡兒‧海放南指出，玉山初雪多在12月底出現，此次東北季風未被中央氣象署預報有降雪機率，因此遊客大感意外。

玉山北峰氣象站自1943年成立，歷史資料顯示，玉山初雪多在11月9日至12月26日間降臨，平均為12月初。最早紀錄則是1986年10月1日，刷新歷年觀測記錄。此次初雪讓登山客驚喜連連，也為秋末登山行程增添難得回憶。

中央氣象署指出，玉山氣象站中午12時25分觀測到下雪，降地面就融化，12時55分下雪停止，無積雪。玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚是2023年的3月26日。玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值為12月4日。