直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

影／玉山中午突降初雪 排雲山莊登山客驚呼像中了頭彩

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山今天中午突然降下初雪，讓遊客大感驚喜。圖／玉管處提供
玉山今天中午突然降下初雪，讓遊客大感驚喜。圖／玉管處提供

玉山今午中驚現初雪，吸引排雲山莊及登山路線遊客目睹「白色奇景」。遊客直呼「好大！好扯！」「這是地道新雪嗎？」「太幸運了！」一時間驚呼聲、歡笑聲此起彼落。

東北季風影響，今天全台早晚偏涼，北部凌晨最低17.3度，南投名間鄉低溫僅12.8度。玉山北峰氣象站中午12時25分也觀測到降雪，但因地面氣溫偏高，雪花接觸即融化，未形成積雪。

排雲山莊在12時34分紀錄降雪，至12時44分停止，當時山莊氣溫約9度，許多遊客一開始還以為是下冰霰，但隨後大片雪花紛紛飄落，才確認是下雪，遊客忍不住高聲大笑，對於能巧遇到今年第一場雪，都是又驚、又喜，直說「太幸運」。

玉管處副處長邦卡兒‧海放南指出，玉山初雪多在12月底出現，此次東北季風未被中央氣象署預報有降雪機率，因此遊客大感意外。

玉山北峰氣象站自1943年成立，歷史資料顯示，玉山初雪多在11月9日至12月26日間降臨，平均為12月初。最早紀錄則是1986年10月1日，刷新歷年觀測記錄。此次初雪讓登山客驚喜連連，也為秋末登山行程增添難得回憶。

中央氣象署指出，玉山氣象站中午12時25分觀測到下雪，降地面就融化，12時55分下雪停止，無積雪。玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚是2023年的3月26日。玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值為12月4日。

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投...

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」17日宣布結束營業，多部作品曾改編電視劇、紅遍兩岸的作家席絹、于晴也以公開信道別，其中席絹更以「最後一封情書」為題，宣告從此封筆，雖遺憾以文字說故事的時代被AI、影音取

科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

一名60多歲、人人稱羡的前高科技公司陳姓研發主管，近年相繼罹患甲狀腺癌與前列腺癌，並合併輕度糖尿病，讓他對自身的健康狀況產生疑問，因此尋求基因醫師張家銘進行全基因檢測，希望找出病因。檢測結果顯示，患者並無明顯單基因異常，但與甲狀腺癌、前列腺癌相關的多基因風險分數偏高，代表確實具有較高先天風險。

你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

日媒「Daily Sport」近日報導，許多人都有「食材很快就壞掉」、「冰箱裡永遠很亂」的困擾，但問題往往不是食材本身，而是「放錯地方」。冰箱不同區域各有最適合的溫度與濕度，懂得分類擺放，才能真正延長食材保存期限。Panasonic冰箱研發團隊、號稱「冰箱達人」的丹治史華，和大家分享正確收納與保鮮的技巧。

保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

不少家庭常以「多穿幾件衣服就可以」的方式度過寒流，不過基因醫師張家銘今(20)日在臉書發文指出，低溫並非只是「冷」的感覺問題，而是會在18°C以下引發身體一連串可量測的生理壓力反應。他提醒，維持適當室內溫度，是冬季最重要的健康投資。

影／玉山中午降下初雪30分鐘 氣象署：初雪最早曾出現在10月1日

入秋以來最強東北季風這兩天清晨讓全台不少地方出現11到12度低溫，玉山更是中午降下初雪。不少民眾指出，現在下初雪是否太早...

