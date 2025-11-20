立委桃園考察廚餘去化技術 環境部提解禁廚餘養豬3條件

立法院環衛委員會今天上午先後參訪桃園市政府生質能中心、虹橋環保科技公司，了解台中發生非洲豬瘟後，中央下令全國暫時禁用廚餘養豬，桃園市去化廚餘的成果。環境部次長沈志修、桃園市環保局副局長呂明錡也到場，都認為廚餘禁止養豬如果要解禁，要先做到3個前提：即時監控、完備的法令及稽查。

環衛委員會召委廖偉翔與立委凃權吉、王育敏、王正旭先在桃園市生質能中心聽取厭氧去化廚餘及發電的成果簡報，一個多小時後轉往泓橋環保科技位在觀音區的廠區，實地了解業者如何將每個批次的廚餘經過3小時，快速轉換成有機肥料，而且沒有任何碳排及汙染，目前每天可以處理來自團膳和餐廳約100公噸的廚餘。

沈志修表示，廚餘禁止養豬如果要解禁，要先做到3個前提，也就是即時監控、完備的法令及稽查。在即時監控部分，政府正在輔導各養豬場以高溫蒸煮1小時作業，讓環保、農業等單位可以即時監控，若沒達到規定的溫度和要求，會以警訊提供至環保單位與農業單位掌握，真正發揮對養豬場做到即時管理和監控。一旦恢復廚餘養豬之後，廚餘還有其他再利用方式，像中午參訪泓橋科技產線，就是以堆肥化的處理方式，可以在3小時快速完成一個批次的堆肥發酵，產生肥料再利用，目前每天可以處理約100噸的廚餘，希望將如此選項提供給各縣市環保局參考。在桃園生質能中心方面，厭氧發酵廚餘已經可產生能源，希望廚餘多元去化管道能讓各縣市有不同的選擇。

立法委員們也質疑設置蒸煮中心，或以高品質飼料代替廚餘等措施，能不能達到一定的經濟規模效益，沈志修也認為，一旦中央訂出相關的落日條款，一些轉換的投資和經濟效益就會浮現出來。環保局副局長呂明錡表示，如果沈志修次長說的即時監控等3項前提都能做到，養出戶能嚴格遵守政府的規定，中央可以評估在不同的縣市之間設置蒸煮中心，提供養豬戶安全的高品質飼料；虹橋科技董事長張永煬表示，以公司研發的技術而言，要從廚餘中製作高品質的營養液和飼料，建立品牌，絕對可以為台灣打造和牛級的豬肉品質，而不是給外國人有用垃圾餵豬的刻板負面印象。

市議員吳進昌指出，廚餘養豬不是壞事，只是未落實蒸煮，才會造成豬瘟疫情問題，甚至影響環境，像最近禁用廚餘養豬，環境惡臭減少了，中央或地方政府應該採取集中蒸煮廚餘，蒸煮好以後給配送給養豬戶，並鼓勵養豬業者參與投資設備，這樣也能有效管理，避免拿未蒸煮的廚餘直接養豬。議員許更生強調，未來是不是可以用廚餘養豬，還是採集中蒸煮配送，中央要明確下達指令，讓養豬業者可以有所依從好做事。