快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

立委桃園考察廚餘去化技術 環境部提解禁廚餘養豬3條件

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立法院環衛委員會參觀桃園市生質能中心。記者鄭國樑／攝影
立法院環衛委員會參觀桃園市生質能中心。記者鄭國樑／攝影

立法院環衛委員會今天上午先後參訪桃園市政府生質能中心、虹橋環保科技公司，了解台中發生非洲豬瘟後，中央下令全國暫時禁用廚餘養豬，桃園市去化廚餘的成果。環境部次長沈志修、桃園市環保局副局長呂明錡也到場，都認為廚餘禁止養豬如果要解禁，要先做到3個前提：即時監控、完備的法令及稽查。

環衛委員會召委廖偉翔與立委凃權吉、王育敏、王正旭先在桃園市生質能中心聽取厭氧去化廚餘及發電的成果簡報，一個多小時後轉往泓橋環保科技位在觀音區的廠區，實地了解業者如何將每個批次的廚餘經過3小時，快速轉換成有機肥料，而且沒有任何碳排及汙染，目前每天可以處理來自團膳和餐廳約100公噸的廚餘。

沈志修表示，廚餘禁止養豬如果要解禁，要先做到3個前提，也就是即時監控、完備的法令及稽查。在即時監控部分，政府正在輔導各養豬場以高溫蒸煮1小時作業，讓環保、農業等單位可以即時監控，若沒達到規定的溫度和要求，會以警訊提供至環保單位與農業單位掌握，真正發揮對養豬場做到即時管理和監控。一旦恢復廚餘養豬之後，廚餘還有其他再利用方式，像中午參訪泓橋科技產線，就是以堆肥化的處理方式，可以在3小時快速完成一個批次的堆肥發酵，產生肥料再利用，目前每天可以處理約100噸的廚餘，希望將如此選項提供給各縣市環保局參考。在桃園生質能中心方面，厭氧發酵廚餘已經可產生能源，希望廚餘多元去化管道能讓各縣市有不同的選擇。

立法委員們也質疑設置蒸煮中心，或以高品質飼料代替廚餘等措施，能不能達到一定的經濟規模效益，沈志修也認為，一旦中央訂出相關的落日條款，一些轉換的投資和經濟效益就會浮現出來。環保局副局長呂明錡表示，如果沈志修次長說的即時監控等3項前提都能做到，養出戶能嚴格遵守政府的規定，中央可以評估在不同的縣市之間設置蒸煮中心，提供養豬戶安全的高品質飼料；虹橋科技董事長張永煬表示，以公司研發的技術而言，要從廚餘中製作高品質的營養液和飼料，建立品牌，絕對可以為台灣打造和牛級的豬肉品質，而不是給外國人有用垃圾餵豬的刻板負面印象。

市議員吳進昌指出，廚餘養豬不是壞事，只是未落實蒸煮，才會造成豬瘟疫情問題，甚至影響環境，像最近禁用廚餘養豬，環境惡臭減少了，中央或地方政府應該採取集中蒸煮廚餘，蒸煮好以後給配送給養豬戶，並鼓勵養豬業者參與投資設備，這樣也能有效管理，避免拿未蒸煮的廚餘直接養豬。議員許更生強調，未來是不是可以用廚餘養豬，還是採集中蒸煮配送，中央要明確下達指令，讓養豬業者可以有所依從好做事。

沈志修說，桃園市的生質能中心包括全國第25座焚化爐，功能含蓋厭氧技術發電，依據環保局的統計，目前已經可以每小時發電約800度賣給台電。桃園市生質能中心，還有虹橋科技環保公司目前合計每天大約可以處理180噸的廚餘，去化以後轉換成肥料或發電，尤其虹橋的技術三個小時就可以去化，都值得參考。

立法院環衛委員會參觀虹橋環保科技去化廚餘轉成有機肥料的製程。記者鄭國樑／攝影
立法院環衛委員會參觀虹橋環保科技去化廚餘轉成有機肥料的製程。記者鄭國樑／攝影

廚餘 養豬場 桃園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨／廚餘禁令禁葷不限素…「植物性廚餘」繼續餵 基層憂防疫破口

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

防非洲豬瘟…中央緊急延後廚餘車裝GPS期限 養豬戶：幹嘛幫你運

相關新聞

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投...

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」17日宣布結束營業，多部作品曾改編電視劇、紅遍兩岸的作家席絹、于晴也以公開信道別，其中席絹更以「最後一封情書」為題，宣告從此封筆，雖遺憾以文字說故事的時代被AI、影音取

科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

一名60多歲、人人稱羡的前高科技公司陳姓研發主管，近年相繼罹患甲狀腺癌與前列腺癌，並合併輕度糖尿病，讓他對自身的健康狀況產生疑問，因此尋求基因醫師張家銘進行全基因檢測，希望找出病因。檢測結果顯示，患者並無明顯單基因異常，但與甲狀腺癌、前列腺癌相關的多基因風險分數偏高，代表確實具有較高先天風險。

你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

日媒「Daily Sport」近日報導，許多人都有「食材很快就壞掉」、「冰箱裡永遠很亂」的困擾，但問題往往不是食材本身，而是「放錯地方」。冰箱不同區域各有最適合的溫度與濕度，懂得分類擺放，才能真正延長食材保存期限。Panasonic冰箱研發團隊、號稱「冰箱達人」的丹治史華，和大家分享正確收納與保鮮的技巧。

保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

不少家庭常以「多穿幾件衣服就可以」的方式度過寒流，不過基因醫師張家銘今(20)日在臉書發文指出，低溫並非只是「冷」的感覺問題，而是會在18°C以下引發身體一連串可量測的生理壓力反應。他提醒，維持適當室內溫度，是冬季最重要的健康投資。

影／玉山中午降下初雪30分鐘 氣象署：初雪最早曾出現在10月1日

入秋以來最強東北季風這兩天清晨讓全台不少地方出現11到12度低溫，玉山更是中午降下初雪。不少民眾指出，現在下初雪是否太早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。