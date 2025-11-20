快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

第三代試管終結罕病 基因寶寶爭議再起 醫：只能篩病 不挑智力、外貌

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
國內常見的單一基因疾病與致病基因。圖／北醫附醫提供
國內常見的單一基因疾病與致病基因。圖／北醫附醫提供

圖為新生兒示意圖。圖/ingimage
圖為新生兒示意圖。圖/ingimage

北醫附醫生殖醫學中心今發表透過第三代試管，終結遺傳罕病，同時掀起基因寶寶的討論。北醫附醫婦產部生殖醫學科主治醫師林秉侖表示，國內對人工生殖規範，限於「不得指定性別」，特定遺傳性疾病不在此限，至於是否能調整身高、智力，雖無明文規定不得基因編輯，但礙於倫理道德，國內人工生殖施術僅針對遺傳疾病做基因調整。

北醫附醫生殖醫學中心主任陳啟煌表示，國內常見遺傳性疾病，多是單一基因疾病，如馬凡氏症、SMA、β-地中海貧血等，只要找出致病基因，都能透過「第三代試管技術」，淘汰帶有致病基因的胚胎，植入正常胚胎，達到終結遺傳性疾病的目的。

2018年，中國大陸南方科技大學團隊透過基因編輯技術「CRISPR」，改造一對雙胞胎嬰兒胚胎細胞的CCR5基因，嘗試讓嬰兒獲得對愛滋病的免疫能力，引發爭議，同時也掀起全球對於「基因寶寶」的討論。

林秉侖說，第三代試管並非基因編輯，而是淘汰帶有致病基因的胚胎，目前基因科學發達，技術上可以從胚胎時期，就得知該胚胎未來的性別，以及帶有何種因子，但倫理爭議過大，以我國為例，「人工生殖法」中就明文規定，禁止選擇胚胎性別，除非夫妻任一方有特定遺傳性疾病，才能透過基因篩檢排除帶有異常基因的胚胎。

台灣常見的遺傳性疾病，以β-地中海貧血為最大宗，其次較為常見的，如遺傳性聽損、X聯鎖脆折症。根據實驗室的數據，父母任一方或父母雙方帶有致病基因，平均四分之一的胚胎是正常基因，超過一半都是帶致病基因胚胎。

林秉侖說，大家於人工生殖的印象多局限用於不孕夫妻，但其實也可用於避免生下有遺傳疾病的下一代。他表示， 若夫妻或家族帶有特定遺傳性疾病，自然受孕有很高機率帶有致病基因，很多夫妻等待產檢再發現，但產檢仍有一定機率出錯，且若要發現寶寶帶有致病基因，須懷孕16到18周，屆時終止妊娠，對母親身體是一大傷害。

人類追求「更好基因」的欲望從未停止，林秉侖坦言，曾有夫妻走進診間，便提出「我們要最聰明的寶寶，不管多少錢都願意花。」然而醫療倫理明確禁止以基因資訊挑選智力或外貌，現階段第三代試管僅用於排除特定遺傳性疾病的致病基因，至於哪些基因屬於「致病基因」，國際間也仍在討論。

國外近年積極討論與遺傳高度相關的憂鬱症、糖尿病等疾病，未來是否應在胚胎階段就被篩除？林秉侖表示，目前尚無共識，但確實已成為全球生殖醫學界下一波必須面對的倫理議題。

