快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

七卡行動日將登場！雪霸邀請合作修步道、撿垃圾 體驗LNT

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園七卡山莊是雪山步道重要的山屋，周遭有許多陳年垃圾，需要大家一起參與清除。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園七卡山莊是雪山步道重要的山屋，周遭有許多陳年垃圾，需要大家一起參與清除。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處將於11月29日至30日舉辦「七卡行動日──手作步道X無痕山林」活動，邀民眾、戶外社群一起參與修步道撿垃圾，共同維護登山環境。

雪霸管理處表示，七卡山莊是登雪山主峰相當重要的住宿山屋，每年約有1萬3000人次入住，雪管處在去年也簡化申請開放雪山登山口至七卡山莊的步道一日健行，但常有遊客將垃圾丟棄在七卡山莊周邊山坡下，造成環境汙染，這次活動在工作人員帶領下，讓參與活動的民眾協助進行垃圾撿拾、分類與統計，透過視覺化的垃圾分布與種類，並將垃圾帶下山。

活動同時融入「無痕山林」教育，盼參與者了解如何以製造最少的垃圾入山，學習如何以最小干擾的方式親近自然，進而把LNT（無痕山林 ）行為帶進日常登山行程。另外雪山步道登山口路段，因長期遊客使用受沖蝕，部分步道落差大，影響山友行走安全，這次手作步道活動，雪管處專業技術人員將帶參加民眾協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，以實際行動支持山林環境的永續與設施的維護，專業人員也會為參與民眾說明、解說手作步道環境與施作工法，從階梯、木棧面到排水工程，讓參與者理解手作步道建設的細節與維護的重要性，並看見守護山林的幕後工作。

雪管處表示，這項活動共辦理2梯次，第一梯次在11月29日下午1點；第2梯次在30日上午8點，每梯次活動時間約4至5小時，限額20名，共開放40人參與。活動旨在鼓勵更多民眾以行動支持山林維護，並提升社會大眾對國家公園管理工作的暸解與支持，共同維護國家公園環境。有興趣的民眾請以網路報名（https://forms.gle/m7bkdxiqeMdcew7V9），活動期間需自行負擔食宿，報名錄取後會寄發活動通知。

雪管處指出，希望藉由民眾的實際參與來推廣登山環境教育，讓更多登山者理解並實踐「山林不是使用完就離開，而是共同守護的自然資產」，歡迎熱愛大自然登山的民眾與社群共同參與加入守護山林的行列，讓七卡步道與山莊在永續管理下，持續提供遊客安全且舒適的山林體驗。

雪山步道登山口路段因長期供遊客使用造成沖蝕，部分步道落差大，影響山友行走安全及行進步伐，七卡日將邀民眾、志工利用現有的石頭及木頭，填補步道的落差。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪山步道登山口路段因長期供遊客使用造成沖蝕，部分步道落差大，影響山友行走安全及行進步伐，七卡日將邀民眾、志工利用現有的石頭及木頭，填補步道的落差。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪山 國家公園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

保七刑大隊長八通關古道猝死！愛爬大山身體硬朗…同事意外不捨

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

相關新聞

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投...

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

上周立法院三讀通過光電三法，在國家風景區、地質敏感區明訂原則禁建，其餘環評納管，但環團指出，國家公園、山坡地、水庫、濕地...

台中男肛門塞陶瓷杯...3天無法排便害羞求醫 醫師驚開刀急取出

中部一名男子因腹脹三天無法排便，腹痛難耐下緊急就醫，X光檢查發現患者肛門內，竟塞入一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。...

你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

日媒「Daily Sport」近日報導，許多人都有「食材很快就壞掉」、「冰箱裡永遠很亂」的困擾，但問題往往不是食材本身，而是「放錯地方」。冰箱不同區域各有最適合的溫度與濕度，懂得分類擺放，才能真正延長食材保存期限。Panasonic冰箱研發團隊、號稱「冰箱達人」的丹治史華，和大家分享正確收納與保鮮的技巧。

保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

不少家庭常以「多穿幾件衣服就可以」的方式度過寒流，不過基因醫師張家銘今(20)日在臉書發文指出，低溫並非只是「冷」的感覺問題，而是會在18°C以下引發身體一連串可量測的生理壓力反應。他提醒，維持適當室內溫度，是冬季最重要的健康投資。

七卡行動日將登場！雪霸邀請合作修步道、撿垃圾 體驗LNT

雪霸國家公園管理處將於11月29日至30日舉辦「七卡行動日──手作步道X無痕山林」活動，邀民眾、戶外社群一起參與修步道撿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。