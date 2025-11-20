七卡行動日將登場！雪霸邀請合作修步道、撿垃圾 體驗LNT

雪霸國家公園管理處將於11月29日至30日舉辦「七卡行動日──手作步道X無痕山林」活動，邀民眾、戶外社群一起參與修步道撿垃圾，共同維護登山環境。

雪霸管理處表示，七卡山莊是登雪山主峰相當重要的住宿山屋，每年約有1萬3000人次入住，雪管處在去年也簡化申請開放雪山登山口至七卡山莊的步道一日健行，但常有遊客將垃圾丟棄在七卡山莊周邊山坡下，造成環境汙染，這次活動在工作人員帶領下，讓參與活動的民眾協助進行垃圾撿拾、分類與統計，透過視覺化的垃圾分布與種類，並將垃圾帶下山。

活動同時融入「無痕山林」教育，盼參與者了解如何以製造最少的垃圾入山，學習如何以最小干擾的方式親近自然，進而把LNT（無痕山林 ）行為帶進日常登山行程。另外雪山步道登山口路段，因長期遊客使用受沖蝕，部分步道落差大，影響山友行走安全，這次手作步道活動，雪管處專業技術人員將帶參加民眾協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，以實際行動支持山林環境的永續與設施的維護，專業人員也會為參與民眾說明、解說手作步道環境與施作工法，從階梯、木棧面到排水工程，讓參與者理解手作步道建設的細節與維護的重要性，並看見守護山林的幕後工作。

雪管處表示，這項活動共辦理2梯次，第一梯次在11月29日下午1點；第2梯次在30日上午8點，每梯次活動時間約4至5小時，限額20名，共開放40人參與。活動旨在鼓勵更多民眾以行動支持山林維護，並提升社會大眾對國家公園管理工作的暸解與支持，共同維護國家公園環境。有興趣的民眾請以網路報名（https://forms.gle/m7bkdxiqeMdcew7V9），活動期間需自行負擔食宿，報名錄取後會寄發活動通知。