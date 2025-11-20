39歲運將戒菸3年…竟肺癌末期 他抗癌6年奇跡重返職場曝心得

南投吳姓職業駕駛39歲時查出第四期肺腺癌合併腦轉移，他菸齡十多年，但戒除3年，為了家人勇敢抗癌，在台中榮總接受免疫治療合併化學治療，至今6年，成功控制腫瘤，日前重返職場，他分享抗癌心得表示，罹癌前他力求完美，抗癌過程他學會調整心情，紓壓，如今看著2名女兒成長，所有努力都值得。

吳男表示，他在6年前洗澡時摸到右頸鎖骨旁有個10元大小的硬塊，不會痛，後因硬塊迅速變大，就醫確診為第四期肺腺癌合併腦部多處轉移，為了家人他沒有退路，勇敢抗癌，在台中榮總接受免疫染色檢測，發現腫瘤PD-L1表現高，改採免疫治療合併化學治療。至今六年，腫瘤獲成功控制，體力恢復後更重返職場。

台中79歲黃女6年前退休後因咳嗽、喉嚨癢就醫檢查發現第四期肺腺癌。黃女轉念抗癌，在抗癌第2年病情一度復發，台中榮總安排她接受臨床試驗基因檢測，發現帶有罕見癌基因KRAS G12C突變，使用口服標靶藥物4個月及改善胸痛，有效控制病況，目前持續服藥追蹤，她也體會到「兒孫自有兒孫福」道理，凡事不操心，生活有家人及3隻狗兒作伴，恬然自得。

台中榮總2022年發表之研究，院內帶有KRAS G12C突變基因病人整體存活期為13個月，黃女病情穩定長達6年，是極為罕見的長期存活典範案例。

台中榮總胸腔腫瘤科醫師李柏昕指出，精準醫療的核心在於為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療。台中榮總研究顯示，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長；即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，同樣展現令人期待的效果。