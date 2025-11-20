快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

強化放射性藥物研發與臨床量能北榮與國原院成立核醫精準診療創新病房

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供
台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供

台北榮總與國家原子能科技研究院昨天舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」，建立臨床與研究合作機制，推動核醫領域的精準診療與創新應用。

北榮院長陳威明表示，感謝國原院在北榮建置重粒子癌症治療中心及硼中子捕獲治療中心（簡稱 BNCT）所給予的協助。目前重粒子治療已達 600 例，在 BNCT 完工後，北榮將成為全球極少數、也是亞洲唯一同時擁有重粒子治療與 BNCT 技術的醫學中心，為癌症患者帶來更多治療希望。

陳威明表示，北榮核醫部具悠久歷史，在國際上享有盛名。33 年前設置國內第一台醫用迴旋加速器，即與核研所（現改制為國原院）建立密切合作關係，在核藥研發及病人治療方面均取得重大成果。在合作備忘錄簽署及創新病房揭幕後，合作關係將更為緊密。

為保護核醫工作同仁安全、減少接觸核藥配置輻射影響，並減少搬運鉛罐肌肉傷害，北榮與機器手臂研發機構，發展「核藥自動分裝系統」，朝向「病人安全、同仁安全、品質保障」的目標，並具備完整的核醫設施與臨床平台，涵蓋放射性藥物合成、臨床成像、影像分析、治療追蹤與療效評估等各階段；雙方合作可加速臨床試驗與核醫藥物轉譯應用，促進研發成果實際落地。

國原院長高梓木說，很榮幸能與北榮建立更緊密的合作關係，象徵核醫精準醫療的重要里程碑。本次簽署合作協議，將共同申請大型研究計畫、擴大合作規模，強化放射性藥物的研發與臨床驗證量能；同時透過「核醫精準診療創新病房」的成立，提升精準診療技術，並成為推動新一代核醫診療與相關技術整合的重要平台，加速新技術導入臨床應用，使優質的國產核醫藥物能造福更多病人。

高梓木表示，此次合作備忘錄的簽署與創新病房的設立，雙方將以「核醫精準診療創新病房」為核心，建構兼具臨床服務、研究開發與專業教育的示範基地，推動放射性藥物臨床試驗、AI輔助影像定量分析及跨院資料整合，逐步形成全國性精準醫療網絡，實現從研究到臨床的完整應用模式。

台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供
台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供
台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供
台北榮民總醫院與國家原子能科技研究院昨舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。圖／北榮提供

病人 國原院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

健康外交展現軟實力 台北榮總攜友邦克國深化雙方醫療合作

聖克里斯多福總理訪北榮 盼深化醫療合作

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

相關新聞

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投...

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

上周立法院三讀通過光電三法，在國家風景區、地質敏感區明訂原則禁建，其餘環評納管，但環團指出，國家公園、山坡地、水庫、濕地...

台中男肛門塞陶瓷杯...3天無法排便害羞求醫 醫師驚開刀急取出

中部一名男子因腹脹三天無法排便，腹痛難耐下緊急就醫，X光檢查發現患者肛門內，竟塞入一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。...

你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

日媒「Daily Sport」近日報導，許多人都有「食材很快就壞掉」、「冰箱裡永遠很亂」的困擾，但問題往往不是食材本身，而是「放錯地方」。冰箱不同區域各有最適合的溫度與濕度，懂得分類擺放，才能真正延長食材保存期限。Panasonic冰箱研發團隊、號稱「冰箱達人」的丹治史華，和大家分享正確收納與保鮮的技巧。

保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

不少家庭常以「多穿幾件衣服就可以」的方式度過寒流，不過基因醫師張家銘今(20)日在臉書發文指出，低溫並非只是「冷」的感覺問題，而是會在18°C以下引發身體一連串可量測的生理壓力反應。他提醒，維持適當室內溫度，是冬季最重要的健康投資。

七卡行動日將登場！雪霸邀請合作修步道、撿垃圾 體驗LNT

雪霸國家公園管理處將於11月29日至30日舉辦「七卡行動日──手作步道X無痕山林」活動，邀民眾、戶外社群一起參與修步道撿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。