強化放射性藥物研發與臨床量能北榮與國原院成立核醫精準診療創新病房

台北榮總與國家原子能科技研究院昨天舉行「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄簽署儀式，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」，建立臨床與研究合作機制，推動核醫領域的精準診療與創新應用。

北榮院長陳威明表示，感謝國原院在北榮建置重粒子癌症治療中心及硼中子捕獲治療中心（簡稱 BNCT）所給予的協助。目前重粒子治療已達 600 例，在 BNCT 完工後，北榮將成為全球極少數、也是亞洲唯一同時擁有重粒子治療與 BNCT 技術的醫學中心，為癌症患者帶來更多治療希望。

陳威明表示，北榮核醫部具悠久歷史，在國際上享有盛名。33 年前設置國內第一台醫用迴旋加速器，即與核研所（現改制為國原院）建立密切合作關係，在核藥研發及病人治療方面均取得重大成果。在合作備忘錄簽署及創新病房揭幕後，合作關係將更為緊密。

為保護核醫工作同仁安全、減少接觸核藥配置輻射影響，並減少搬運鉛罐肌肉傷害，北榮與機器手臂研發機構，發展「核藥自動分裝系統」，朝向「病人安全、同仁安全、品質保障」的目標，並具備完整的核醫設施與臨床平台，涵蓋放射性藥物合成、臨床成像、影像分析、治療追蹤與療效評估等各階段；雙方合作可加速臨床試驗與核醫藥物轉譯應用，促進研發成果實際落地。

國原院長高梓木說，很榮幸能與北榮建立更緊密的合作關係，象徵核醫精準醫療的重要里程碑。本次簽署合作協議，將共同申請大型研究計畫、擴大合作規模，強化放射性藥物的研發與臨床驗證量能；同時透過「核醫精準診療創新病房」的成立，提升精準診療技術，並成為推動新一代核醫診療與相關技術整合的重要平台，加速新技術導入臨床應用，使優質的國產核醫藥物能造福更多病人。