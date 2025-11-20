「繩力女超人」都在訓練什麼？ 長庚出版全台首本拔河運動員健康手冊

景美女中拔河隊成功挑戰世界冠軍六連霸，展現堅忍意志力，苦練再苦練的過程，選手們努力增重增肌，只為提升更好的抗衡能力。桃園長庚醫院副院長蔡文鐘表示，拔河是高強度競技運動，容易引發肌肉拉傷、關節及韌帶扭傷等傷害，需要全方面防護，才能讓運動的路走得更長、更遠。

長庚醫療財團法人正式推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，蔡文鐘說，內容涵蓋運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供拔河選手與教練最實用的健康照護指南，成為守護選手的堅實後盾。手冊同步開放電子檔下載，讓各拔河選手受益，也適用各種運動。

拔河不只靠蠻力，林口長庚紀念醫院復健部主任陳智光表示，在各種運動競賽中，大多靠前進的力量拚搏，但拔河運動卻是靠後退的力量來一較高下。除了肌力、爆發力，戰術、訓練及心理因素等，也會影響拔河的輸贏，所以運動員的心理狀態也會因為對手的強度而受到影響。

如何保持在最佳狀態？或是減少運動傷害？陳智光說，長庚跨領域醫療團隊合作完成「拔河運動員健康手冊」，從熱身、恢復、營養到用藥與心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，讓防護真正走進訓練和比賽現場。

陳智光指出，依據長庚醫院運動醫學團隊長期照顧拔河國家代表隊的經驗及相關論文顯示，女性頂尖拔河運動員，有腕隧道症候群的比例超過五成。另外，國際拔河總會統計，拔河運動最常見傷害發生的部位以腰背及下肢為主，急性與慢性傷害大約各占一半。

陳智光提醒，喜愛拔河的選手或民眾，要注意間歇性休息，並掌握正確姿勢、進行充分熱身與緩和，才能避免運動傷害。而除了拔河項目，每一種運動都應事先做好暖身伸展，從靜態伸展開始，將肌肉拉伸到極限並維持15至60秒，讓身體為接下來的運動做好準備。

陳智光分享，「拔河運動員健康手冊」歷時一年企畫、撰寫、編製，四大亮點包括運動防護、運動營養、運動禁藥、運動心理，並管理好運動前後的心理狀態，才能有效降低受傷風險。

1.運動防護：從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE & LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

2.運動營養：便利商店也能吃出比賽力。以60公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

3.運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免（Therapeutic Use Exemptions，簡稱TUE）申請，提升選手自我保護意識。