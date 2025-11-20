一管血揪冠心病、糖尿病腎病變 國衛院花6年研究AI判讀 準確率逾9成

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國衛院、長庚醫院、宏碁智醫及陽明交大，花6年時間，運用基隆長庚醫院社區民眾資料，開發2套人工智慧（AI）預測系統，揪出冠心病的準確率達9成，找到糖尿病危險因子準確率也超過8成。記者林琮恩／攝影
國內肥胖者超過5成，恐導致糖尿病，即俗稱冠心病的冠狀動脈疾病。國衛院、長庚醫院、宏碁智醫及陽明交大，花6年時間，運用基隆長庚醫院社區民眾資料，開發2套人工智慧（AI）預測系統，揪出冠心病的準確率達9成，找到糖尿病危險因子準確率也超過8成。國衛院長司徒惠康說，正持續推動，轉譯成可供民眾使用的診斷輔助系統。

國衛院團隊使用AI機器學習，進行分析並找出引發冠心病的基因變異「LPCAT1」，國衛院分基所研究員蔡亭芬表示，遺傳因子會直接引響脂肪代謝，這項基因變異，會導致代謝異常，讓民眾罹患心血管疾病風險增加，研究團隊分控制組、高危險及冠狀動脈3組受試者分析，發現LPCAT1特定基因變異類型，直接影響疾病風險，AI判讀的專一性及敏感度綜合表現達91.7%。

除冠心病，糖尿病也與肥胖有關，且洗腎病人45%為糖尿病惡化導致。國衛院團隊藉AI分析，找出腸道菌叢一隻特殊細菌「Gemmiger」與糖尿病腎病變有關，一旦腸道中這隻細菌下降，糖尿病患者腎病變機率便會升高。蔡亭芬指出，Gemmiger這隻細菌與人體細胞代謝，及支鏈氨基酸代謝間，有密切關係，為糖尿病腎病變致病機轉，所開發智慧預測系統，專一性及敏感度綜合評估可達82%。

蔡亭芬指出，Gemmiger在國際文獻中鮮少被提及，且於體外培養的可行性低，無法透過補充細菌方式，降低腎病變機率，目前團隊正開發治療方式，希望找出特定益生菌，投入腸道菌叢中，抑制壞菌比率，提升Gemmiger占比，達到降低腎病變機率。

國衛院團隊持續推動預測系統商品化，讓國人可直接使用。蔡亭芬指出，未來將設計檢測套組，只要健檢或在醫院做檢查，留下「一管血」，經過5至7天內就能完成冠心病檢測，糖尿病腎病變則要再加上糞便檢體，評估腸道菌相判斷罹病風險，即早辨識出高風險族群，並以飲食調整、益生菌補充或藥物介入的方式提供個人化治療策略，有效降低患者進展至洗腎的風險。

