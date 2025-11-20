聽新聞
從首例到百例！達文西SP單孔攝護腺手術在台突破 歐宴泉獲國際授證
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉獲頒「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」國際認證，成為台灣首位取得該項指導老師資格的醫師，這項殊榮不僅肯定了歐宴泉在微創泌尿外科的卓越成就，也標誌著台灣在單孔達文西手術領域躍上國際舞台。
童綜合醫院表示，研創中心院長歐宴泉是台灣率先執行達文西單孔攝護腺癌根除手術的先驅醫師之一，今年5月，他成功引進並操作最新一代的達文西SP（Single Port）機械手臂手術系統，成功完成台灣首例單孔達文西攝護腺癌根除手術；截至目前，個人已成功執行突破50例手術，並在三個月內突破百例，成為台灣單孔達文西手術的標竿，全院各部科至今完成共250例手術。
歐宴泉指出，達文西SP系統是目前全球最先進的單孔機械手臂手術平台，僅需在肚臍下方開一個約3至4公分的微小切口，即可完成複雜的腫瘤切除手術，同時運用系統的雙關節器械與可彎式3DHD內視鏡，精準地在後腹腔進行攝護腺癌根除，大幅降低術後疼痛與併發症風險，讓患者能更快恢復正常生活。
歐宴泉並說，作為TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席，已邀請來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國等8國的醫學專家，明天起一連兩天齊聚台中，將以「泌尿醫學新時代：創新．精準．整合」為主題，共同探討泌尿醫學的最新進展與未來挑戰，直覺公司總裁暨總經理楊繼盛同時授證歐宴泉為「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師，打造童綜合醫院成為達文西手術生態圈中的國際級培訓基地。
