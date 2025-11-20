周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投縣名間鄉12.8度，雲林古坑12.9度，昨天低溫多在北台灣，今天前5名以中部地區為主，主要受輻射冷卻影響。這波東北季風周六之後逐漸減弱，周日氣溫各地明顯回升，可達26-30度，但日夜溫差大。下一波東北季風周一晚起報到，預估影響到下周三，早晚仍偏涼。

林秉煜指出，今天白天溫度落在20到26度間，中南部比較溫暖，但感受仍偏涼。明天清晨落在18-20之間，雖然溫度回升，感受仍偏涼。周五及周六每天大約回升1、2度，周日白天可接近26-30度，但清晨仍只有18-20之間，溫差達8-10度。

林秉煜表示，下周一白天北部高溫仍有26度，中南部及花蓮26-29度，但晚上東北季風報到，北台灣溫度下降有感，中南部要等到周二周三，溫度略降，反映在低溫部分，仍為時到多雲，但清晨夜晚溫度下降快，中部只剩15、16度。北部下周二高溫只剩22度，中南部高溫仍有26到28度。

未來降雨趨勢，林秉煜指出，今明兩天桃園以北、東半部有零星局部雨，周五西部山區也有零星雨。周六日大台北山區、東部、恆春半島零星雨。下周一晚上東北季風報到，雨區擴大，北部、東半部晚上有局部零星雨；下周二、周三東北季風之後帶來空氣比較乾，下雨範圍縮小，桃園以北及東半部有零星局部雨。