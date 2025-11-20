快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男肛門塞陶瓷杯...3天無法排便害羞求醫 醫師驚開刀急取出

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內，醫師吳坤達表示異物入肛門風險高。圖／李綜合醫院提供
中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內，醫師吳坤達表示異物入肛門風險高。圖／李綜合醫院提供

中部一名男子因腹脹三天無法排便，腹痛難耐下緊急就醫，X光檢查發現患者肛門內，竟塞入一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。李綜合醫院外科醫師吳坤達表示，由於杯子表面光滑無法以器械夾出，且部分腸道已缺血壞死，最終只能施行全身麻醉手術，由腹部切開腸道才成功取出異物

醫師吳坤達指出，患者到院時自訴三天無法排便，但因害羞不敢說實情，醫檢經X光攝影後，醫療團隊才赫然看見骨盆腔內，肛門塞有異物，竟是一個杯口朝下的杯子，立即安排緊急手術，但手術過程一度波折重重。

吳坤達說，手術初期嘗試使用器械直接夾出杯子，但因陶瓷杯面光滑，幾經嘗試均告失敗，後續再改用腹腔鏡仍無法順利取出，考量若強行夾取，恐導致杯子破碎，造成患者受傷或感染風險，最終決定採取剖腹手術，直接切開腸道取出異物，整個手術歷時兩個多小時，同時為患者製作人工造口，以利暫時排便。

吳坤達表示，肛門塞入異物多因好奇或尋求刺激，臨床上曾見過棒球、按摩棒、椰子等案例，這位患者原本打算用力排出異物，卻因卡住而憋了至少三天才就醫，「真的無奇不有，連我看到也嚇一跳。」術後詢問患者杯子如何進入，對方僅害羞回應「不知道，不小心的。」

吳坤達提醒，異物入肛門風險高，此類行為可能造成肛門括約肌鬆弛失禁，甚至導致腸道壞死、破裂，引發腹腔感染併發腹膜炎，有致死危機，呼籲民眾切勿輕易嘗試，以免造成嚴重健康傷害。

中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內，醫師吳坤達表示異物入肛門風險高。圖／李綜合醫院提供
中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，X光片顯示出杯子放在骨盆腔內，醫師吳坤達表示異物入肛門風險高。圖／李綜合醫院提供
中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，醫師開刀取出。圖（變色處理）／李綜合醫院提供
中部一名男子把陶瓷杯塞進肛門，醫師開刀取出。圖（變色處理）／李綜合醫院提供

患者 手術 異物
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

光復「超人村長」救災操勞過度倒下...數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

蘋果特殊切法「維生素E提升4倍」消化科醫：一天分三次吃更健康

15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

大甲婦便祕一整天還血便 頭暈送醫檢查出多重症狀及大腸癌

相關新聞

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

今天持續受東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，今晨各地氣溫偏低，最低溫出現在馬祖只有11.8度，南投...

白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

氣溫要逐漸回升了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

上周立法院三讀通過光電三法，在國家風景區、地質敏感區明訂原則禁建，其餘環評納管，但環團指出，國家公園、山坡地、水庫、濕地...

台中男肛門塞陶瓷杯...3天無法排便害羞求醫 醫師驚開刀急取出

中部一名男子因腹脹三天無法排便，腹痛難耐下緊急就醫，X光檢查發現患者肛門內，竟塞入一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。...

退化性膝關節炎莫輕忽 中醫調理活血化瘀、通經止痛

隨人口高齡化，退化性關節炎成為國人健康的一大隱憂，尤以膝關節最易退化。統計超過五成65歲以上長者會出現膝關節疼痛或活動受...

影／肯定「光電三法 」修法 環團：尚需強化補漏洞

台灣森林城市協會、苗栗縣環境保護協會、監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟、台灣蠻野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。