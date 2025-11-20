台中男肛門塞陶瓷杯...3天無法排便害羞求醫 醫師驚開刀急取出

中部一名男子因腹脹三天無法排便，腹痛難耐下緊急就醫，X光檢查發現患者肛門內，竟塞入一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯。李綜合醫院外科醫師吳坤達表示，由於杯子表面光滑無法以器械夾出，且部分腸道已缺血壞死，最終只能施行全身麻醉手術，由腹部切開腸道才成功取出異物。

醫師吳坤達指出，患者到院時自訴三天無法排便，但因害羞不敢說實情，醫檢經X光攝影後，醫療團隊才赫然看見骨盆腔內，肛門塞有異物，竟是一個杯口朝下的杯子，立即安排緊急手術，但手術過程一度波折重重。

吳坤達說，手術初期嘗試使用器械直接夾出杯子，但因陶瓷杯面光滑，幾經嘗試均告失敗，後續再改用腹腔鏡仍無法順利取出，考量若強行夾取，恐導致杯子破碎，造成患者受傷或感染風險，最終決定採取剖腹手術，直接切開腸道取出異物，整個手術歷時兩個多小時，同時為患者製作人工造口，以利暫時排便。

吳坤達表示，肛門塞入異物多因好奇或尋求刺激，臨床上曾見過棒球、按摩棒、椰子等案例，這位患者原本打算用力排出異物，卻因卡住而憋了至少三天才就醫，「真的無奇不有，連我看到也嚇一跳。」術後詢問患者杯子如何進入，對方僅害羞回應「不知道，不小心的。」