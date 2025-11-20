天氣風險：下周兩波東北季風 還有熱帶低壓發展

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，東北季風漸減弱，周末天氣轉好升溫。但下周兩波東北季風增強氣溫降，還有熱帶擾動發展，天氣變化大，呼籲民眾適時增減衣物。

薛皓天指出，今東北季風強度稍減弱，仍有一定冷空氣移入，台北測站今晨最低溫17.3度，發生在午夜12點，到了上午7時為17.5度，相較昨天15.7度稍回溫；西半部低溫較昨日更低，平地最低溫出現在南投縣名間鄉12.8度，其餘落在13到15度。上午前各地體感仍偏冷，白天中北部稍稍回溫，中南部氣溫仍有25度，僅南部有陽光露臉機會。

薛皓天表示，明日由北到南大致為陰至多雲天氣，西半部局部偶有陽光露臉，迎風面北部、東部及山區持續有短暫雨。中北部、東部約17到24度，中南部約17到29度，日夜溫差大。

薛皓天表示，周六迎風面北部、東半部及山區局部仍有短暫陣雨，中北部多雲時晴，其餘地區為晴到多雲。北部氣溫稍回升，中南部局部高溫30度。周日氣溫回升更明顯，中北部高溫27度，中南部上看30度，東部約25度。迎風面東半部水氣多，多雲有短暫雨天氣，其他地區晴到多雲時晴，若要出門請把握假日兩天好天氣。

下周一起北方系統增強，薛皓天說，水氣增多，新竹以北及東部陰時多雲有短暫陣雨，氣溫下降，中南部暫不受東北季風影響，維持晴時多雲且高溫仍約30度。下周二持續受東北季風影響，水氣減少，基隆北海岸至花蓮多雲短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲時晴。

薛皓天指出，下周一關島一帶至菲東海面有熱帶擾動發展，預估在下周二通過菲律賓群島後進入南海，強度最多為熱帶性低氣壓，對台灣無影響，不過下周二晚間至下周四水氣稍增多。下周三嘉義以北大致晴到多雲時晴，東半部及南部為多雲有短暫陣雨。下周四有一道鋒面建立在巴士海峽到琉球東南側，水氣多，各地陰時多雲有短暫陣雨，東半部降雨會較略明顯。

氣溫方面，薛皓天說，下周一白天起逐漸降溫，白天中部以北及東半部高溫約在20到22度，中南部高溫仍有25度，夜間清晨各地低溫明顯約12到15度，台北側站氣溫應該落在15度上下。下周末另一波東北季風來的冷空氣更強，會不會有更低的溫度仍值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。