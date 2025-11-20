科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

一名60多歲、人人稱羡的高科技公司研發主管，近年陸續罹患甲狀腺癌與前列腺癌，並合併輕度糖尿病，讓他對自身的健康狀況產生疑問，因此尋求基因醫師張家銘進行全基因檢測，希望找出病因。檢測結果顯示，患者並無明顯單基因異常，但與甲狀腺癌、前列腺癌相關的多基因風險分數偏高，代表確實具有較高先天風險。

張家銘在臉書指出，先天基因可能增加罹癌機率，但一般還要有後天的誘因，才是疾病真正發生的重要推手。他與患者逐項檢視飲食、運動與生活習慣，未發現明顯異常，直到談及壓力源時，問題才浮現。

張家銘透露，該名患者多年來負責產品研發，面臨高度的時程壓力，一旦產品瑕疵，便可能必須整批重做，一次影響就是動輒上百萬件。他坦言，長期承受巨大責任與進度壓力，常感到喘不過氣。

張家銘解釋，長期高壓會抑制免疫系統，而免疫力正是人體對抗癌細胞的重要防線。「免疫系統被壓垮後，癌細胞更容易有機可乘。」他指出，壓力與健康之間的關聯性往往被忽略，但卻極為關鍵。

在了解疫病的根源後，同樣任職於科技業的患者妻子，對丈夫的工作強度十分了解。她認為丈夫多年來健康惡化與壓力高度相關，也支持他減少工作負擔。患者因此調整工作步調，從高壓的研發主管職務退下後，轉為小公司的董事，生活壓力明顯減輕。張家銘表示，患者在改變工作後，健康狀態已有明顯改善，也再次強調：「健康是最重要的，不健康，再多的財富也失去意義。」