又有熱帶系統發展恐成颱 賈新興：下周替東南部帶來水氣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今晨低溫馬祖11.8度，新竹、桃園、苗栗及新北市多處只有12、13度，比昨天略低，主要是苗栗以北雲比較少，略受輻射冷卻影響。

賈新興指出，未來10天整體為受東北季風影響的天氣型態。26日至27日東南水氣多，屏東、台東及高雄一帶恐會下雨，主要是受南海至菲律賓附近熱帶系統發展影響，23日、24日起在菲律賓東方逐漸發展，預估會移動到呂宋島南邊，並進入南海，電腦預測26、27日進入南海時恐成颱，25日及27日各有一波東北季風南下，低氣壓系統較南邊，會為台灣東南方帶來水氣。

賈新興說，今起水氣減少，21日北海岸、大台北東側山區及宜蘭有零星短暫雨。22日至23日深夜至隔天清晨，北海岸、基隆、大台北東側山區及宜蘭易有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。24日午後北海岸、基隆、大臺北東側山區及宜蘭，花東山區亦有零星短暫雨，晚起東北季風影響。

賈新興表示，25日桃園以北及宜花有局部短暫雨。26日各地為晴時多雲的天氣，晚起高屏轉為有短暫雨的天氣。27日東北季風影響，苗栗以北、宜花東及高屏有局部短暫雨。28日屏東及臺東仍有零星短暫雨。29日各地晴時多雲。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。