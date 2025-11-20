快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

又有熱帶系統發展恐成颱 賈新興：下周替東南部帶來水氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來10天仍受東北季風影響。聯合報系資料照
未來10天仍受東北季風影響。聯合報系資料照

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今晨低溫馬祖11.8度，新竹、桃園、苗栗及新北市多處只有12、13度，比昨天略低，主要是苗栗以北雲比較少，略受輻射冷卻影響。

賈新興指出，未來10天整體為受東北季風影響的天氣型態。26日至27日東南水氣多，屏東、台東及高雄一帶恐會下雨，主要是受南海至菲律賓附近熱帶系統發展影響，23日、24日起在菲律賓東方逐漸發展，預估會移動到呂宋島南邊，並進入南海，電腦預測26、27日進入南海時恐成颱，25日及27日各有一波東北季風南下，低氣壓系統較南邊，會為台灣東南方帶來水氣。

賈新興說，今起水氣減少，21日北海岸、大台北東側山區及宜蘭有零星短暫雨。22日至23日深夜至隔天清晨，北海岸、基隆、大台北東側山區及宜蘭易有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。24日午後北海岸、基隆、大臺北東側山區及宜蘭，花東山區亦有零星短暫雨，晚起東北季風影響。

賈新興表示，25日桃園以北及宜花有局部短暫雨。26日各地為晴時多雲的天氣，晚起高屏轉為有短暫雨的天氣。27日東北季風影響，苗栗以北、宜花東及高屏有局部短暫雨。28日屏東及臺東仍有零星短暫雨。29日各地晴時多雲。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興說，26日至27日東南水氣多，屏東、台東及高雄一帶會下雨，主要是受南海至菲律賓附近熱帶系統發展影響。擷取自賈新興臉書
賈新興說，26日至27日東南水氣多，屏東、台東及高雄一帶會下雨，主要是受南海至菲律賓附近熱帶系統發展影響。擷取自賈新興臉書

東北季風 賈新興
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

下周大降溫？ 賈新興：有第一波大陸冷氣團影響機率

鳳凰今深夜登陸恆春半島 賈新興：下周恐迎首波冷氣團

相關新聞

白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

氣溫要逐漸回升了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

憂廚餘解禁 獸醫想辭職 豬協擬上街

環境部近日力推廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮溫度及影像監視系統」，被解讀為廚餘養豬遲早會解禁。憂心廚餘養豬禁令解封，養豬協會下...

入秋最強東北季風發威大降溫 鄭明典揭全台只有一處逾20度

入秋最強東北季風發威昨天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度。今晨也冷，截至上午4時42分本島...

又有熱帶系統發展恐成颱 賈新興：下周替東南部帶來水氣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今晨低溫馬祖...

世界肺阻塞日 蔡易餘談父親蔡啟芳「換肺重生」...推動篩檢復健補助

今天世界肺阻塞日，立委蔡易餘臉書分享父親、前立委蔡啟芳罹患慢性阻塞性肺病（COPD）經歷，呼籲民眾重視肺部健康、戒菸及早...

逐日回暖 天氣粉專：周日南部30度早晚溫差大

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，天氣持續逐日回暖中，周日（23日）南部恐30度，但早晚差溫大，呼籲民眾注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。