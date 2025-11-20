保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

時序入冬，不少家庭常以「多穿幾件衣服就可以」的方式度過寒流，不過基因醫師張家銘今(20)日在臉書發文指出，低溫並非只是「冷」的感覺問題，而是會在18°C以下引發身體一連串可量測的生理壓力反應。他提醒，維持適當室內溫度，是冬季最重要的健康投資。

張家銘引用2023年刊登於《Public Health》的系統性文獻回顧指出，只要室內溫度低於18°C，人體就會開始進入「冷壓狀態」，包括血管收縮、血壓上升、睡眠品質下降、肌力表現變弱與呼吸系統敏感度提高等，且與「怕不怕冷」無關。就像身體裡有個溫度偵測器，一旦掉到某個數字以下，全身系統就會開始自動拉警報。

研究顯示，室溫每下降1°C，收縮壓就會上升；在10至14°C環境中，更容易出現心電圖異常與血小板上升，增加心血管風險。張醫師也指出，人處於寒冷環境時，會不自覺攝取較多鹽分，形成雙重負擔。

許多年長者以為冬天睡不好是退化所致，但張家銘說，若睡前臥室僅10°C，入睡時間會延長；室溫約13°C時，夜尿比例明顯增加。他強調，這些並不一定是腎臟或荷爾蒙問題，「冷才是真正兇手」。

因為在15°C的室內環境中，高齡者的下肢肌力、反應速度會下降2至10%，握力也變弱，成為冬季容易跌倒的原因。張醫師提醒：「冬天的『虛』，很多不是虛，而是冷。」研究也指出，當室內溫度低於18.2°C，慢性肺阻塞患者的咳嗽、喘及胸悶會顯著惡化，冷空氣會讓氣管更易收縮、敏感並增加感染風險。

不僅如此，居住在15到18°C以下環境的民眾，自覺健康與幸福感都會下降。張家銘說，這些不是心理作用，而是身體正在抗議。且世界衛生組織已明確建議，居家室溫應維持在18°C以上，包括高齡者、慢性病患與幼兒則建議處於更溫暖的室內空間。張家銘呼籲，保暖不只是為了「舒適」，更是預防心血管與呼吸道疾病的關鍵。

張家銘強調：「保暖是健康投資。」他提醒有長者、幼兒、高血壓、心臟病、呼吸道疾病或睡眠問題者的家庭，最重要的並非補品，而是維持居家溫度在18°C以上，「身體需要的不是硬撐，而是溫度。」