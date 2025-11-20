快訊

世界肺阻塞日 蔡易餘談父親蔡啟芳「換肺重生」...推動篩檢復健補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「2025世界肺阻塞日登階挑戰」，中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建（前排左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達、台中衛生局保健科科長湯澡瑛、台中廣三SOGO店長尤榮川共同參與。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
今天世界肺阻塞日，立委蔡易餘臉書分享父親、前立委蔡啟芳罹患慢性阻塞性肺病（COPD）經歷，呼籲民眾重視肺部健康、戒菸及早期診斷。蔡易餘指出，COPD被稱為「沉默殺手」，症狀初期無明顯徵兆，卻可能瞬間打亂家庭生活。他承諾將在立法院推動早期篩檢與復健補助，讓患者與家屬「有力氣生活」。

5年前，蔡啟芳嚴重肺阻塞病危，受洗成為基督徒，在台大醫院接受長達12小時換肺手術，手術隔天正好是他66歲生日，換肺重生，蔡易餘與主治醫師徐紹勛談器捐換肺，見證父親換肺重生，誠如他父親所說，「新生命是神賜予最大的恩典！」

蔡易餘說，父親40多歲出現長期咳嗽、氣喘，直到64歲病情急轉直下，住進加護病房、靠插管輸氧維持生命，這段照顧經歷讓他深刻體會病患與家屬面對COPD焦慮孤單，凸顯缺乏喘息服務及家庭支持的困境蔡易餘呼籲政府建立完整防治與支持機制，包括早期納入長照體系、提供看護及喘息服務，並修正巴氏量表評估，使患者獲得更實際協助。

國健署統計，台灣每年逾5千人因COPD死亡，約9成與吸菸有關。蔡易餘提醒民眾注意「咳、痰、悶、喘」4大症狀，強調不要以為只是老化或感冒，應及早就醫、戒菸並定期篩檢。他指出，父親接受治療及換肺後病情明顯改善，顯示早期介入的重要性。

為提升民眾對COPD的認知，台灣胸腔暨重症加護醫學會日前於台中廣三SOGO舉辦「1分鐘登階挑戰」活動。秘書長周昆達指出，台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率達9.5%，潛在 患者超過百萬人。初期症狀不明顯，容易被誤認為菸咳或小感冒，延誤黃金治療期。活動 透過1分鐘內爬50階自我測試，幫助民眾簡單檢測肺功能，提早發現疾病徵兆。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡易餘 患者 蔡啟芳
