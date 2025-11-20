入秋最強東北季風發威大降溫 鄭明典揭全台只有一處逾20度

入秋最強東北季風發威昨天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度。今晨也冷，截至上午4時42分本島縣市平地最低氣溫出現在雲林古坑鄉13.2度，各地區平地的最低氣溫約在13、14度，但白天起天氣逐漸回暖。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po了一張昨天晚間氣溫的圖，指出「果然，只剩恆春！」昨晚台北17.1度，宜蘭15.8度，台南17度，高雄17.4度。鄭明典說，天氣現況的這張圖，各地代表站中，只剩恆春還在20度以上。

鄭明典指出，恆春應該很難降到20度以下，恆春這個地名真是不虛傳。以前和公衛領域合作的分析，北部要低到14度以下，醫院就診人數才會有相關的變動；南部則是到17度以下就會有統計上的相關反應，提醒民眾注意氣溫變化。

氣象署指出，今天白天回溫，中南部可回升到20度以上，北台灣白天高溫仍只有約20度。周五起白天氣溫逐日回升，尤其中南部白天回升比較明顯，但日夜溫差大。

根據台中市消防局統計，18日上午8時至19日上午8時，一共有19件非創傷送醫案件，其中有9人無生命跡象，年約49歲至91歲，消防局提醒民眾注意保暖。

鄭明典也指出，今天清晨低溫北部、東部略回升，中南部低溫比昨天低，早起的朋友要注意保暖。