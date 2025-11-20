逐日回暖 天氣粉專：周日南部30度早晚溫差大

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，天氣持續逐日回暖中，周日（23日）南部恐30度，但早晚差溫大，呼籲民眾注意。

「林老師氣象站」指出，今天天氣持續受東北季風影響，統計至清晨5時前，高山最低溫以南投玉山攝氏零下1.2度最低，南投仁愛攝氏0.5度居次。平地離島最低溫以連江南竿攝氏11.8度最低；本島最低溫則以雲林古坑攝氏13.2度拔得頭籌，苗栗公館攝氏13.3度緊追在後，各地皆感受涼冷。

「林老師氣象站」指出，白天北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升尚不明顯，高溫約攝氏20至22度之間；中南部及台東地區25至27度，感受較為舒適。不過，南北溫差攝氏10度以上。

各地持續逐日回暖中，「林老師氣象站」表示，到了周末、周日這兩天，白天溫度回升將會最為明顯；尤其周日白天，苗栗以北到宜蘭地區高溫都可以來到25至27度，中部及花東地區也上探攝氏26-29度，南部地區有機會達到攝氏30度或以上。但中北部及東北部空曠地區清晨時段仍可能有攝氏17至20度低溫發生，日夜溫差變化大，早出晚歸需注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。