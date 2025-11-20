白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

氣溫要逐漸回升了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低，截至上午4時42分本島縣市平地最低氣溫出現在雲林(古坑鄉)13.2度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度：北部(新北石門區)13.6度、中部(雲林古坑鄉)13.2度、南部(高雄內門區)14.0度及東部(宜蘭三星鄉)14.3度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周日(21至23日)迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、周六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下周日各地氣溫回升。

吳德榮指出，下周一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下周二(25日)下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下周三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。