你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

聯合新聞網／ 綜合報導
冰箱中食材應分層分類擺放，才能保鮮。 示意圖／Ingimage
冰箱中食材應分層分類擺放，才能保鮮。 示意圖／Ingimage

日媒「Daily Sport」近日報導，許多人都有「食材很快就壞掉」、「冰箱裡永遠很亂」的困擾，但問題往往不是食材本身，而是「放錯地方」。冰箱不同區域各有最適合的溫度與濕度，懂得分類擺放，才能真正延長食材保存期限。Panasonic冰箱研發團隊、號稱「冰箱達人」的丹治史華，和大家分享正確收納與保鮮的技巧。

達人指出，冰箱主要分成三大區，各自扮演不同角色。冷藏室適合飲料、雞蛋、熟食與一般冷藏品；蔬果室濕度較高，能保持蔬果水分，最適合儲藏葉菜類和根莖類；「保鮮室」的溫度比一般冷藏室低，適合肉類、海鮮等需要短期保存的生鮮品。她提醒，像豆芽菜、已處理過的葉菜類等原本就以冷藏方式販售的蔬菜，反而應放冷藏室，而非蔬果室。

為了讓冰箱維持整齊，丹治建議遵循簡單分類原則：冷藏上層放長期保存品，下層擺常用、取用頻繁的食物；冷凍庫採「直立擺放」，並以膠帶標示內容物與日期，能大幅提升取用效率。她補充，最上層出風口附近不適合放豆腐等高含水量食材，否則容易因過度冰冷影響口感。

至於容量問題，她表示冰箱不宜塞滿，冷藏區需保留出風口空間讓冷氣循環，冷凍庫也一樣，否則耗電又影響冷凍效果。異味則可透過每三個月清潔蔬果室，去除水滴與菜葉，再搭配「食材密封」與「厚袋冷凍」即可大幅改善。達人表示，只要能從「先塞再說」改成「想好再放」，冰箱就會完全不一樣。

你會用冰箱嗎？食材不耐放可能並非不新鮮 專家：放錯位置了

