新規促醫美安全？醫師工會存疑

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

醫美糾紛頻傳，衛福部預告修正「特管辦法」內容，台北市醫師職業工會批評該政策未基於實證，形同「修理小孩給外人看」，能否改善醫美安全，令人質疑。衛福部長石崇良則回應，醫美管理需回歸醫療品質與病人權益，「專科醫師訓練制度自然對品質有所要求」。

衛福部公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案內容，其中光電治療、針劑注射等醫美處置也列入管理，明年起，須完成ＰＧＹ訓練，並修畢卅二小時課程的醫師才能施作；較複雜的醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行。

台北市醫師職業工會指出，草案對整體醫療人力生態影響甚鉅，並非僅限特定領域，草案上路後，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，必須重返醫院接受兩年ＰＧＹ訓練，若未有銜接期間配套，訓練過程中，除了勉強讓部分醫師接受「未必與醫美安全相關的臨床負荷」，對醫院教學行政而言，也將加挑戰與成本，「強摘的瓜不甜，莫過於是」。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，不少會員憂心，新制溯及既往，影響已在執行醫學美容醫師，衛福部雖強調新制有助保障病人安全，但是否真能降低醫療事故，需有更多科學實證，否則這套規定只回應社會需求，「讓民眾感覺安全」，形同「修理小孩給外人看」。

石崇良說，專科醫師制度有助於提高醫療品質，醫學美容回歸專科醫師訓練，當然可確保醫師基本能力培養，各國均採類似做法，以病人安全與權益為重，另平衡醫師執業權利，為此，本次修法會訂出「過渡期」，已在執行醫美醫師，可在一定時間內回教學醫院完成ＰＧＹ訓練。

