符合特定醫美資格 急診界諷「大利多」

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無痛平轉醫美」，擔憂此舉恐加速惡化急診人才流失。

台灣急診醫學會「一一四年急診醫學專科醫師執業狀況調查報告」顯示，具有急診專科醫師資格且仍在職者，今年比去年增加一○一人，多數執業單位為醫院，但非醫院執業占比明顯上升，今年較去年增百分之二點五五。

至於地區分布，以高屏區增幅最明顯，從六十五人增至九十人，增幅百分之三十八點五，其次為台北區，由一一十九人增至一五七人，增幅百分之三十一點九。

數據顯示，急診醫師離開醫院後，投入診所或醫美市場的趨勢愈來愈明顯。台灣急診醫學會理事長許建清表示，急診醫師平均執業滿十五年後，約一半離開醫院，多半轉至診所或醫美領域，而真正驅動急診醫師離職的原因為是「急診壅塞」。

許建清說，目前醫療環境惡劣，急診不得拒收病患，原本一名急診醫師最多照顧五床病人，但急診壅塞，常需同時照顧十五至廿床，部分患者因照護不足而病情惡化，令醫師自責「上班就是在害人」，以致眾多醫師萌生去意，而轉至不需值班、收入誘因高的社區診所、醫美診所。

一位不具名的急診專科醫師則指出，近年來急診醫師人數雖有增加，但轉往醫美市場的人數也不少，到了醫美領域，反而較少動刀，而從事光電治療、針劑注射等療程，因為部分高風險的醫美手術涉及病人生命，不是每位醫師都願意承擔動刀的風險，但是如此一來，確實大材小用，令人無奈。