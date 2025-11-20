聽新聞
符合特定醫美資格 急診界諷「大利多」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無痛平轉醫美」，擔憂此舉恐加速惡化急診人才流失。

台灣急診醫學會「一一四年急診醫學專科醫師執業狀況調查報告」顯示，具有急診專科醫師資格且仍在職者，今年比去年增加一○一人，多數執業單位為醫院，但非醫院執業占比明顯上升，今年較去年增百分之二點五五。

至於地區分布，以高屏區增幅最明顯，從六十五人增至九十人，增幅百分之三十八點五，其次為台北區，由一一十九人增至一五七人，增幅百分之三十一點九。

數據顯示，急診醫師離開醫院後，投入診所或醫美市場的趨勢愈來愈明顯。台灣急診醫學會理事長許建清表示，急診醫師平均執業滿十五年後，約一半離開醫院，多半轉至診所或醫美領域，而真正驅動急診醫師離職的原因為是「急診壅塞」。

許建清說，目前醫療環境惡劣，急診不得拒收病患，原本一名急診醫師最多照顧五床病人，但急診壅塞，常需同時照顧十五至廿床，部分患者因照護不足而病情惡化，令醫師自責「上班就是在害人」，以致眾多醫師萌生去意，而轉至不需值班、收入誘因高的社區診所、醫美診所。

一位不具名的急診專科醫師則指出，近年來急診醫師人數雖有增加，但轉往醫美市場的人數也不少，到了醫美領域，反而較少動刀，而從事光電治療、針劑注射等療程，因為部分高風險的醫美手術涉及病人生命，不是每位醫師都願意承擔動刀的風險，但是如此一來，確實大材小用，令人無奈。

急診醫恐更快流向醫美？ 修法增列手術資格 基層憂加劇人才流失

改善「直美」衛福部出招加嚴特管法 醫師工會批：修理小孩給外人看

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

健康主題館／蕁麻疹睡不好 中西聯手降低復發

「全身紅疹、劇癢難耐，一夜難眠」，這是許多慢性蕁麻疹患者的日常。蕁麻疹是常見皮膚病之一，不少人長期飽受其困擾。當皮膚反覆...

死亡筆記本交響音樂會 月底登台

超人氣作品「死亡筆記本」紅遍全球，音樂劇版改編的全新製作交響音樂會將於本月底來台演出，此次演出將集結初代音樂劇版卡司─柿...

新規促醫美安全？醫師工會存疑

醫美糾紛頻傳，衛福部預告修正「特管辦法」內容，台北市醫師職業工會批評該政策未基於實證，形同「修理小孩給外人看」，能否改善...

健保費率 明年不調漲

明年健保費率不變，保費依舊。衛福部全民健康保險會昨審議明年健保一般保費費率，會中決議，明年不調整費率，將維持現行百分之五...

挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

「海鮮」是台灣餐桌上不可或缺的靈魂角色。根據統計，台灣消費者每人每年食用29.7公斤的海鮮，來自挪威的「鮭魚」與「鯖魚」，更是深受大人與小孩的喜愛。今年1～9月，挪威海產出口至台灣總量已達18,374

