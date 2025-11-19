聽新聞
未經住院醫師訓練 禁執行醫美

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部預告修訂醫美特管辦法，將美容醫學採三級管理，嚴格限制醫美醫師資格，未完成「畢業後一般醫學訓練」（ＰＧＹ）者不能幫人施打肉毒桿菌素。圖為急診住院醫師進行手術。記者陳易辰／攝影
衛福部預告修訂醫美特管辦法，將美容醫學採三級管理，嚴格限制醫美醫師資格，未完成「畢業後一般醫學訓練」（ＰＧＹ）者不能幫人施打肉毒桿菌素。圖為急診住院醫師進行手術。記者陳易辰／攝影

為導正「直美」亂象，提高醫美品質，衛福部近日公布最新管理辦法，將美容醫學分三級，並限制執行醫師資格，以風險最高的「特定美容醫學手術」為例，僅限於外科、骨科、急診醫學科等十大專科醫師，而未完成「畢業後一般醫學訓練計畫」（ＰＧＹ）者不得從事任何醫美醫療。

據估計，全國每年約一四○○多名醫學系學生通過醫師國考，其中一百多人並未依照傳統程序，接受兩年PGY住院醫師訓練，而直接至醫美診所賺快錢，衛福部統計，累積醫師人數達六百人之多。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前僅針對「特定美容醫學手術」訂定規範，但近年來，不少醫美醫療糾紛及事故案例源自電波拉皮、玻尿酸注射等簡單醫美療程，為了改善管理缺口，因此，在這次預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」中，改為三層級管理，未受過完整「一般醫學訓練計畫」醫師需重新受訓，才能做最簡單的美容醫學處置。

新制將美容醫學分類為「美容醫學處置」、「一般美容醫學手術」、「特定美容醫學手術」（較多抽脂量的抽脂、削下巴、隆乳等）等三層級，針對不同風險的醫美行為，制定嚴格的資格門檻，全面回歸專科醫師制度，將於明年一月一日上路，這將是國內醫美產業最重要的一次制度變革。

部長石崇良表示，在美容醫學領域上也需回歸專科醫師制度，執行醫師需有相關專科醫師訓練基本能力，才能以病人安全和權益為重。新制上路後，沒接受過「畢業後一般醫學訓練」的「直美」醫師均需回到醫院補齊訓練。

為了避免新制上路後，造成醫療端斷層，劉玉菁表示，提供緩衝期，美容醫學手術醫師需在三年期限內補齊資格，光電與針劑的執行醫師則需在二年完成訓練，始能繼續執行醫療行為。

劉玉菁表示，這次修法核心目標為提升美容醫學品質，避免未受訓人員執行高風險醫療行為，希望透過分級管理與資格強化，降低「醫美自由市場」所導致的醫療風險，保障民眾安全。

醫美 衛福部 醫師
