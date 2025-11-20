聽新聞
0:00 / 0:00

台南爆養豬場偷餵廚餘 挨罰120萬

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄潘奕言／連線報導

國內禁止廚餘養豬還未解封，台南市、屏東縣本月十七日分別查獲養豬場違法使用廚餘養豬，稽查人員在台南白河區養豬場發現十桶廚餘，飼料槽也有廚餘殘渣，市長黃偉哲批業者很惡劣，已重罰一二○萬元。至於屏東縣則有養豬場被查獲使用廚餘混合飼料餵養，縣府將重罰，不排除廢除養豬場廚餘再利用許可。

台南市議員林燕祝質疑仍然存在廚餘養豬黑數。她表示，台南共五四一家養豬場，其中無牧場登記和飼養登記七十家，列管廚餘養豬場有十一家，白河區被查獲的養豬場疑為躲避列管，飼養數量登記也不符。

台南市農業局長李芳林表示，白河區魏姓養豬業者共飼養一六八頭，先前被列為追蹤輔導對象，本月十、十三日聯合稽查與輔導時，都未發現違規，不料十七日再度前往稽查，發現十桶廚餘，飼料槽還有廚餘殘渣，明顯違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定。

李芳林說，當天就依規定採樣，並開立全場豬隻移動管制書，初篩結果均為非洲豬瘟陰性。

禁廚餘餵豬，廚餘去化成大問題。南市環保局表示，積極向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估可處理一六○公噸的廚餘，確保全市廚餘處理穩定無虞。

除了台南，屏東縣府農業處同一天也查獲一家養豬場煮廚餘餵豬。縣府農業處指出，這家養豬場先前已被鎖定，十七日當場查獲業者煮煮廚餘餵豬，這家豬場飼養六百頭豬，都以廚餘混合飼料餵養，將依法開罰。

台南 非洲豬瘟 廚餘
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澳洲羽賽／輕取地主組合 雙胞胎李芳任、李芳至晉男雙16強

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南白河養豬場違規使用廚餘養豬 南市府重罰120萬

台南推虱目魚入菜 魚鬆蛋糕、小漢堡等創意料理搶市

相關新聞

健康主題館／蕁麻疹睡不好 中西聯手降低復發

「全身紅疹、劇癢難耐，一夜難眠」，這是許多慢性蕁麻疹患者的日常。蕁麻疹是常見皮膚病之一，不少人長期飽受其困擾。當皮膚反覆...

死亡筆記本交響音樂會 月底登台

超人氣作品「死亡筆記本」紅遍全球，音樂劇版改編的全新製作交響音樂會將於本月底來台演出，此次演出將集結初代音樂劇版卡司─柿...

符合特定醫美資格 急診界諷「大利多」

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無...

新規促醫美安全？醫師工會存疑

醫美糾紛頻傳，衛福部預告修正「特管辦法」內容，台北市醫師職業工會批評該政策未基於實證，形同「修理小孩給外人看」，能否改善...

健保費率 明年不調漲

明年健保費率不變，保費依舊。衛福部全民健康保險會昨審議明年健保一般保費費率，會中決議，明年不調整費率，將維持現行百分之五...

挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

「海鮮」是台灣餐桌上不可或缺的靈魂角色。根據統計，台灣消費者每人每年食用29.7公斤的海鮮，來自挪威的「鮭魚」與「鯖魚」，更是深受大人與小孩的喜愛。今年1～9月，挪威海產出口至台灣總量已達18,374

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。