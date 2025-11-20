台南爆養豬場偷餵廚餘 挨罰120萬

國內禁止廚餘養豬還未解封，台南市、屏東縣本月十七日分別查獲養豬場違法使用廚餘養豬，稽查人員在台南白河區養豬場發現十桶廚餘，飼料槽也有廚餘殘渣，市長黃偉哲批業者很惡劣，已重罰一二○萬元。至於屏東縣則有養豬場被查獲使用廚餘混合飼料餵養，縣府將重罰，不排除廢除養豬場廚餘再利用許可。

台南市議員林燕祝質疑仍然存在廚餘養豬黑數。她表示，台南共五四一家養豬場，其中無牧場登記和飼養登記七十家，列管廚餘養豬場有十一家，白河區被查獲的養豬場疑為躲避列管，飼養數量登記也不符。

台南市農業局長李芳林表示，白河區魏姓養豬業者共飼養一六八頭，先前被列為追蹤輔導對象，本月十、十三日聯合稽查與輔導時，都未發現違規，不料十七日再度前往稽查，發現十桶廚餘，飼料槽還有廚餘殘渣，明顯違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定。

李芳林說，當天就依規定採樣，並開立全場豬隻移動管制書，初篩結果均為非洲豬瘟陰性。

禁廚餘餵豬，廚餘去化成大問題。南市環保局表示，積極向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估可處理一六○公噸的廚餘，確保全市廚餘處理穩定無虞。

除了台南，屏東縣府農業處同一天也查獲一家養豬場煮廚餘餵豬。縣府農業處指出，這家養豬場先前已被鎖定，十七日當場查獲業者煮煮廚餘餵豬，這家豬場飼養六百頭豬，都以廚餘混合飼料餵養，將依法開罰。