健康你我他／誤吞藥硬殼 急診驚魂記

右手一把掄起桌上的三顆藥丸，左手拿起水杯咕嚕一大口，藥丸滾進了喉嚨，但是為什麼有刺刺的感覺？

幾秒之前，用完早餐的我，正在和外子談論報上時事，拿起一旁的藥盒，每個格子裡裝著剪成小小片帶殼的每日用藥。我依照習慣倒出藥物，剝出每一顆配水服用。

這日說著話、分了心，我竟把剝下的近一公分平方大小的空殼一併下肚。下一秒，我的腦袋有如炸彈爆開，無數恐怖念頭散飛；猜想硬殼的尖角可能會刺破食道、氣管或胃腸，然後我會肚腹滲血，慢慢痛死；可是我還有很多事情還沒做，人生還有未盡的責任，我怎麼會這麼大意？驚恐神色嚇到外子，趕緊叫車陪我進急診。

急診室醫師安排X光照射，片子出來卻看不到任何異物。「可是我真的吞下藥殼，現在喉嚨覺得卡卡的很不舒服。」醫師說，因為片子沒有看到異物，他無法做內視鏡夾取，但他為我開了三日的抗生素、軟便劑和止痛藥做預防性治療，藥吃完後若仍不適就要回診。

忐忑不安地回到家，我喝很多水讓藥殼慢慢滑下去，也聽從家人建議吃了香蕉、燕麥和小米粥等易消化且促進胃腸蠕動的食物，盡量多吃東西，好讓藥殼隨時受到食物的包裹不至刺傷內臟。第三天上午，我在洗手間驚喜大叫：出來了！

此後，我都把待服藥丸先剝好殼再放進藥盒。