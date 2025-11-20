聽新聞
憂廚餘解禁 獸醫想辭職 豬協擬上街

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

環境部近日力推廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮溫度及影像監視系統」，被解讀為廚餘養豬遲早會解禁。憂心廚餘養豬禁令解封，養豬協會下月將北上抗議，獸醫團體也示警，一旦恢復，恐釀公職獸醫離職潮。地方防疫單位說，已有防疫人員壓力大到看身心科，呼籲政府宣布全面禁餵廚餘。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，全台廚餘養豬戶僅占百分之五，一旦造成疫情，連其他百分之九十五也被波及。若政策搖擺不定，不僅危及養豬產業，更加速公職獸醫人力流失，嚴重衝擊台灣動植物防疫能力，呼籲政府全面禁止各種型態的廚餘養豬，。

嘉義縣家畜疾病防治所長所林珮如也說，長期的防疫壓力，已對第一線人員造成嚴重的心理壓力與創傷。曾有防疫人員因經歷過口蹄疫的慘痛經驗，在這次非洲豬瘟風暴下精神高度緊繃，甚至有些人壓力大到需要就醫。而這次疫情更讓許多畢業生對投入公職獸醫師望之怯步，加劇長期人力不足的窘況。

一名地方防疫人員指出，廚餘養豬可能在下月解除禁令，雖然是「有條件」重新開放，配置更嚴格的監控措施，不過第一線普遍認為，只要廚餘不禁絕，防疫破口就永遠存在。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，從國際案例來看，非洲豬瘟爆發到清零，關鍵就是廚餘養豬禁令，現在環境部、農業部推出各種改善措施，都只是治標不治本。

洪健鈞說，廚餘再利用是龐大的利益產業鏈，少數業者只顧著把持利益，把全台灣五○五萬頭豬的生物安全置於水深火熱之中。不要拖到第二次爆發、疫情失控才來禁止，把高達八千億的養豬產業推向風險邊緣。

廚餘 獸醫師 豬農 非洲豬瘟
