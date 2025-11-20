聽新聞
防疫破口？廚餘禁令限葷不限素

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔／台北報導
南市農業局於白河區養豬場發現十桶廚餘，環保局押運飼主載運廚餘至焚化爐去化。圖／南市農業局提供
南市農業局於白河區養豬場發現十桶廚餘，環保局押運飼主載運廚餘至焚化爐去化。圖／南市農業局提供

為防堵非洲豬瘟，政府下令自十月廿二日起全面禁止廚餘養豬，至今仍未解封，不過這項廚餘禁令只限「動物性廚餘」，並未禁止「植物性廚餘」，引起基層防疫人員和獸醫團體譁然。近期防疫人員稽查時，就有豬農以此為由，規避禁令；獸醫公會批評，實務上根本無從確保動植物廚餘不被混雜，憂心會成為疫情破口。

農業部證實，目前公告確實未禁止植物性廚餘養豬，但已要求地方環保單位加強查核，防止動物性廚餘混入，並呼籲各地養豬戶嚴守防疫規範。

據了解，疫情爆發後，中央災害應變中心內部曾討論是否同步禁止家戶、食品等製造業、果菜批發市場所產生蔬果皮、菜葉、咖啡渣、茶渣、落葉等「植物性廚餘」。不過會議中，環保單位以植物性廚餘不含動物性廢料、具有循環利用與去化效益為由，認為在加強查核前提下仍可供應給廚餘養豬戶，因此未列入禁止範圍。

地方：稽查灰色地帶

嘉義縣家畜疾病防治所長所林珮如表示，近期到養豬場稽查時，發現仍有豬農在餵食廚餘，但對方聲稱使用的是植物性廚餘，執法人員因而束手無策，無法開罰。另有豬農質疑「植物性廚餘」不在禁止之列，這已成為稽查的灰色地帶，更擔心成為防疫的破口。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫直言，直到日前才得知「全面禁用廚餘養豬」竟仍存在例外。他批評，現行規定僅禁用動物性廚餘，卻允許植物性廚餘繼續餵豬，實務上根本無從確保兩者不被混雜；更令人憂心的是，植物性廚餘依規定甚至不必蒸煮，一旦混入少量動物性殘渣，疫情極可能再度重演。

譚大倫強調，國內豬場密集、防疫風險高，不容任何灰色地帶，呼籲政府應明確規範，「所有廚餘一律不得餵豬」才是最安全、最能防堵生物安全破口的做法。

地方防疫人員也指出，「落實蒸煮」在實務上根本難以達成，轄區就有一名不肖豬農，蒸煮設備早就閒置，甚至成了老鼠窩，防疫和環保單位前往稽查，豬農聲稱僅使用「植物性廚餘」，讓稽查人員也沒輒，對於中央只禁動物性廚餘，感到不可思議。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞指出，即便目前廚餘禁令未解，據地方人士透露，屏東仍有養豬場偷偷餵廚餘，「哪家養豬場在餵，味道一聞就知道」。他還說，完全使用植物性廚餘餵豬，根本吸引不了食慾，難免會有豬農混入動物性廚餘增添風味，稽查人員根本防不慎防。

農業部：已要求嚴查

農業部防檢署長杜麗華證實，「植物性廚餘」目前確未列入禁餵範圍，但強調已經要求地方環保單位加強、加嚴稽查。她表示，基於防疫需求，即便是植物性廚餘，業者也必須落實蒸煮處理，並上傳蒸煮紀錄。

環境部環境管理署則說，為避免豬農違規使用廚餘，環保單位每周以視訊方式查核一輪廚餘養豬場，如發現異常情事，會檢視內容物。

非洲豬瘟 廚餘 農業部
