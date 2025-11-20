聽新聞
0:00 / 0:00

睡到流口水 恐是脾腎虛警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
睡覺流口水，過度疲勞外，小心是「脾虛」警訊。圖／AI生成
睡覺流口水，過度疲勞外，小心是「脾虛」警訊。圖／AI生成

一覺醒來，枕頭有滿滿口水味；坐車睡著嘴巴張很大，嘴角還流口水，超級尷尬。中醫師梁世瀅表示，身體水分都是通過五臟六腑來調節，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況。唾液會不自主溢出口，除了過度疲勞引起，也可能是身體出現「脾虛」或「脾胃虛弱」的警訊。

32歲張小姐，平常工作忙碌，常外食又愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，大便也黏在馬桶上。梁世瀅觀察她的氣色、舌苔，屬於「脾虛濕盛」證型，建議服用四君子湯合茯苓、薏苡仁，並減少飲用冰冷飲料，一個月後，她流口水明顯減少，精神變好。

梁世瀅指出，口水屬於「津液」的一種，正常情況下應該由脾胃運化、腎氣固攝，被吸收或分布到全身，不應該在睡覺時無意識地從嘴角流出來。如果睡覺時口水容易從嘴角流出，應檢查是鼻過敏、吞嚥能力、睡眠呼吸中止症等問題，或確認是否是體質因素，若睡眠中唾液過多者，多屬於「濕熱內蘊」所致。

造成睡覺流口水的常見原因有三大類：脾虛濕盛型、腎陽虛型、陰虛內熱型。梁世瀅表示，不同體質有不同的原因，找到根本病因、對症調理，流口水的問題就能大幅改善，枕頭寢具也不再充滿口水臭味。

1.脾虛濕盛型

最常見的類型，脾是中醫裡「運化水濕」的主角，脾虛就是脾的功能差了，水分沒辦法好好代謝，就會變成「濕氣」，時間久了就容易變成涎液往外流。這種體質常見於長期外食族、久坐不動、喝水太多、常吃冰冷食物，建議日常飲食可攝取四神湯、淮山茯苓湯，避免冰品與甜食等。

2.腎陽虛型

常見於年長者，腎在中醫裡有「固攝」的功能，即「收住水分」。當腎陽不足，就像閥門壞掉，控制不住水，口水也容易睡覺時慢慢流出來。這種體質常見於更年期後女性、久病體虛者、熬夜工作族，建議可多吃溫補食材如黑豆、枸杞、杜仲豬腰湯，避免過度勞累與熬夜。

3.陰虛內熱型

當身體「陰液」不足，就會出現虛火，也可能讓津液亂跑。雖然不是真的發燒，卻有口乾舌燥、睡不好、煩躁燥熱的症狀，也可能會流口水，尤其是入睡初期，或半夜醒來後發現枕頭濕了。常見工作壓力大者、晚睡者、常吃補品但沒調陰的人，建議可喝百合蓮子湯、麥冬茶，避免吃炸物、辣食。

外食族 熬夜 濕氣 手搖飲 冰品 更年期
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」減苦味 用吸管一口喝掉最乾脆

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

「百萬小學堂」小西瓜長大成中醫師　網見近照：等比例長大

蘇巧慧、劉和然同框互敬對手 仍難掩選戰煙硝味

相關新聞

健康主題館／蕁麻疹睡不好 中西聯手降低復發

「全身紅疹、劇癢難耐，一夜難眠」，這是許多慢性蕁麻疹患者的日常。蕁麻疹是常見皮膚病之一，不少人長期飽受其困擾。當皮膚反覆...

死亡筆記本交響音樂會 月底登台

超人氣作品「死亡筆記本」紅遍全球，音樂劇版改編的全新製作交響音樂會將於本月底來台演出，此次演出將集結初代音樂劇版卡司─柿...

符合特定醫美資格 急診界諷「大利多」

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無...

新規促醫美安全？醫師工會存疑

醫美糾紛頻傳，衛福部預告修正「特管辦法」內容，台北市醫師職業工會批評該政策未基於實證，形同「修理小孩給外人看」，能否改善...

健保費率 明年不調漲

明年健保費率不變，保費依舊。衛福部全民健康保險會昨審議明年健保一般保費費率，會中決議，明年不調整費率，將維持現行百分之五...

挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

「海鮮」是台灣餐桌上不可或缺的靈魂角色。根據統計，台灣消費者每人每年食用29.7公斤的海鮮，來自挪威的「鮭魚」與「鯖魚」，更是深受大人與小孩的喜愛。今年1～9月，挪威海產出口至台灣總量已達18,374

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。