全台突破1萬家…社區藥局不只賣藥 將助力銀髮照護

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
在高齡浪潮下，社區藥局可以連結長照服務，為銀髮族提供各項服務。本報資料照片
財政部最新統計顯示，全台藥局數量已突破萬間，比超商分店數量還多！民眾走到巷子口幾乎就有一家藥局，感冒、過敏、皮膚瘙癢、喉嚨發炎等輕微病痛，在社區藥局都能解決。

2025年是台灣邁入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，慢性病心血管疾病也有年輕化趨勢。中華亞健康協會常務理事吳天誠表示，社區藥局將持續整合健康管理資源，成為多元健康照顧站，除了藥物諮詢，還提供慢性病管理、健康促進活動。

「社區藥局就是社區的好鄰居！」台北市藥師公會理事長尹岱智率先領軍600位藥師，從社區健康公益起跑，推進在地社區居民自我健康管理。而藥局也逐漸跳脫舊有模式，連結銀髮長照，開創新服務與新商模；在高齡浪潮下，藥局更可以連結長照服務，為銀髮族提供各項服務。

尹岱智說，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，尹岱智率領公會積極地與台北市衛生局和相關團體合作，例如癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等，提供即時的健康照顧服務。

迎向高齡浪潮趨勢，社區藥局將化身預防醫學據點，打造連貫式藥事照顧，讓醫療更貼近生活。藥師公會全聯會理事長林憶君表示，上任後的目標有三大方向，包括提升藥師專業價值、保障藥師的權益及職業環境的改善，還會強化教育、國際交流等。

林憶君說，衛福部食藥署、藥師公會全聯會攜手建置「藥品供應監測系統」，目前溝通管道順暢。但是缺藥問題，有健保藥價太低的隱憂，例如廠商製造的藥已經高於健保價，當然就會選擇退出台灣市場。全聯會將協助民眾接受學名藥，在用藥安全上擔任專業照護角色。

林憶君強調，會積極發揮藥師的力量，團結全國藥師，以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向。同時呼應中華亞健康協會攜手台北市藥師公會啟動串聯資源，推動全民健康，讓更多年輕人認識亞健康的觀念，並從日常生活中做好健康管理。

藥師 藥局 健康管理 長照 慢性病 用藥安全 失智症 食藥署 心血管疾病 銀髮族
健康主題館／蕁麻疹睡不好 中西聯手降低復發

「全身紅疹、劇癢難耐，一夜難眠」，這是許多慢性蕁麻疹患者的日常。蕁麻疹是常見皮膚病之一，不少人長期飽受其困擾。當皮膚反覆...

挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

「海鮮」是台灣餐桌上不可或缺的靈魂角色。根據統計，台灣消費者每人每年食用29.7公斤的海鮮，來自挪威的「鮭魚」與「鯖魚」，更是深受大人與小孩的喜愛。今年1～9月，挪威海產出口至台灣總量已達18,374

