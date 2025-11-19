獨／廚餘禁令禁葷不限素…「植物性廚餘」繼續餵 基層憂防疫破口

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
中央下令「全面禁止廚餘養豬」，至今仍未解封。但此禁令只禁「動物性廚餘」，並未禁止「植物性廚餘」。圖為桃市府稽查養豬戶畫面。圖／農業局提供
中央下令「全面禁止廚餘養豬」，至今仍未解封。但此禁令只禁「動物性廚餘」，並未禁止「植物性廚餘」。圖為桃市府稽查養豬戶畫面。圖／農業局提供

為防堵非洲豬瘟，政府下令自十月廿二日起全面禁止廚餘養豬，至今仍未解封。但這項廚餘禁令只禁「動物性廚餘」，並未禁止「植物性廚餘」，引起基層防疫人員和獸醫團體譁然。近期防疫人員稽查時，就有豬農以此為由規避禁令；獸醫公會批評，一旦動植物廚餘混雜，恐爆發二次疫情。

農業部證實，目前公告確實未禁止植物性廚餘養豬，但已要求地方環保單位加強查核，防杜動物性廚餘混入，並呼籲各地養豬戶嚴守防疫規範。

農業部於十月廿二日舉行記者會宣布，國內養豬場爆發首起非洲豬瘟確診案例，當天隨即公告，即起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。此公告並未禁止植物性廚餘。

而根據環境部訂定的可再利用於餵養豬隻的廢棄物種類，除了動物性廚餘外，尚包括家戶或非事業單位排出的植物性廢棄物、食品等製造業生產過程中的植物性廢渣，以及果菜批發市場所產生的果菜殘渣等。

嘉義縣家畜疾病防治所長所林珮如表示，近期到養豬場稽查時，發現仍有豬農在餵食廚餘，但對方聲稱使用的是植物性廚餘，執法人員因而束手無策，無法開罰。另有豬農質疑「植物性廚餘」不在禁止之列，這已成為稽查的灰色地帶，更擔心為成為防疫的破口。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫直言，直到日前才得知「全面禁用廚餘養豬」竟仍存在例外。他批評，現行規定僅禁用動物性廚餘，卻允許植物性廚餘繼續餵豬，實務上根本無從確保兩者不被混雜；更令人憂心的是，植物性廚餘依規定甚至不必蒸煮處理，一旦混入少量動物性殘渣，疫情極可能再度重演。

譚大倫強調，國內豬場密集、防疫風險高，不容任何灰色地帶。他呼籲政府應明確規範，「所有廚餘一律不得餵豬」才是最安全、最能防堵生物安全破口的做法。

地方防疫人員也指出，從過去到現在，「落實蒸煮」在實務上根本難以達成，轄區就有一名不肖豬農，蒸煮設備早就閒置，甚至成了老鼠窩，環境髒亂不堪，連周邊養豬戶也受不了，防疫和環保單位前往稽查，豬農聲稱僅使用「植物性廚餘」，讓稽查人員也沒輒，對於中央只禁動物性廚餘，感到不可思議。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞指出，即便目前廚餘禁令未解，據地方人士透露，屏東仍有養豬場偷偷餵廚餘，「哪家養豬場在餵，味道一聞就知道」。他還說，完全使用植物性廚餘餵豬，根本吸引不了食慾，難免會有豬農混入動物性廚餘增添風味，稽查人員根本防不慎防。

農業部防檢署長杜麗華證實，「植物性廚餘」目前確未列入禁餵範圍，但強調已要求地方環保單位加強、加嚴稽查。她並表示，基於防疫需求，即便是植物性廚餘，業者也必須落實蒸煮處理，並確實上傳蒸煮紀錄。

據了解，疫情爆發後，中央災害應變中心內部曾討論是否同步禁止「植物性廚餘」。會議中，環保單位以植物性廚餘不含動物性廢料、具有循環利用與去化效益為由，認為在加強查核前提下仍可供應給廚餘養豬戶，因此未列入禁止範圍。

農業部於10月22日公告，即起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。此公告並未禁止植物性廚餘。此公告並未禁止植物性廚餘。圖／記者楊惠琪翻攝
農業部於10月22日公告，即起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。此公告並未禁止植物性廚餘。此公告並未禁止植物性廚餘。圖／記者楊惠琪翻攝

