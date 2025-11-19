華航「動物方城市2主題彩繪機」首航洛杉磯 首航儀式滿滿驚喜

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天首航台北-洛杉磯，機場公司安排水門禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。記者黃仲明／攝影
中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天首航台北-洛杉磯，機場公司安排水門禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。記者黃仲明／攝影

華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天（19日）正式出廠，並於下午首航台北-洛杉磯，華航特別舉行首航儀式，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同出席與旅客同歡，機場公司也安排水門禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。

中華航空下午在桃園國際機場第二航廈D4候機室舉行「動物方城市 2 主題彩繪機」首航儀式，為營造歡樂的氣氛，華航特別在候機室內布置動物方程式2角色玻璃貼、拍貼機及扭蛋機，一旁還準備了以片中角色特徵製作的甜點讓旅客享用。此外，為慶祝首航也準備了印有動物方城市的首航禮給搭機旅客，裡面放置了明信片、精美貼紙組、撲克牌與彩繪機造型氣球。

華航表示，華航「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，機身彩繪匯集胡尼克（Nick wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、余蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。彩繪機未來主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天首航台北-洛杉磯，華航董事長高星潢（右三）、總經理陳漢銘（右2）與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左2）共同出席首航儀式。記者黃仲明／攝影
中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天首航台北-洛杉磯，華航董事長高星潢（右三）、總經理陳漢銘（右2）與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左2）共同出席首航儀式。記者黃仲明／攝影
華航準備了首航禮給搭機旅客，裡面放置了明信片、精美貼紙組、撲克牌與彩繪機造型氣球。記者黃仲明／攝影
華航準備了首航禮給搭機旅客，裡面放置了明信片、精美貼紙組、撲克牌與彩繪機造型氣球。記者黃仲明／攝影
為營造歡樂的氣氛，華航特別在候機室內布置動物方程式2角色玻璃貼、拍貼機及扭蛋機。記者黃仲明／攝影
為營造歡樂的氣氛，華航特別在候機室內布置動物方程式2角色玻璃貼、拍貼機及扭蛋機。記者黃仲明／攝影

