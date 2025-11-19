醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

台北醫學大學教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，導致北醫損失122億元，兩人均遭檢方起訴求刑，後林、黃兩人透過律師發布聲明，指是北檢遭北醫誤導，台北醫學大學晚間表示，林、黃兩人的聲明純粹是空言指摘，誤導視聽。

黃彥華、林泰元遭控私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，並轉讓給友人朱寶麒在美國開設的「VitaSpring公司」申請，讓金湧公司得以向美國申請臨床實驗，想藉此從中獲取利益，造成北醫未來新藥上上市恐損失122億元利潤，台北地檢署日前依洩漏工商秘密罪、背信罪起訴黃女與林男，建請法院從重量刑。

林、黃日前則透過律師發布聲明，指該案緣於商人私人恩怨檢舉，2人是無端被捲入，北醫接獲檢舉後，不循校內正當程序，不給陳述與釐清機會，反而配合檢舉人曲解事實提出刑事告訴，北檢在北醫的誤導下，偵查中有許多根本性錯誤。相信法院未來審理時，能還其清白。

北醫大今天則說明，有關台北地檢署就「林泰元與黃彥華夫妻侵吞北醫與台大幹細胞技術而於11月18日提起公訴」一案，黃彥華與林泰元於同日透過律師發表聲明，略謂「北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導」，純屬空言指摘，誤導視聽。

北醫大也表示，本案經檢調單位111年6月29日展開搜索，歷經詳細偵查始提起公訴，將全力配合法院進行審理，以捍衛權益及國家法益。