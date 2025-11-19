醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北醫學大學教授黃彥華被控與丈夫林泰元涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，造成北醫損失利益約122億元，日前遭北檢起訴，但兩人透過聲明指出，是北檢遭北醫誤導，台北醫學大學表示，林、黃兩人的聲明純粹是誤導視聽。圖／聯合報系資料照片
台北醫學大學教授黃彥華被控與丈夫林泰元涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，造成北醫損失利益約122億元，日前遭北檢起訴，但兩人透過聲明指出，是北檢遭北醫誤導，台北醫學大學表示，林、黃兩人的聲明純粹是誤導視聽。圖／聯合報系資料照片

台北醫學大學教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，導致北醫損失122億元，兩人均遭檢方起訴求刑，後林、黃兩人透過律師發布聲明，指是北檢遭北醫誤導，台北醫學大學晚間表示，林、黃兩人的聲明純粹是空言指摘，誤導視聽。

黃彥華、林泰元遭控私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，並轉讓給友人朱寶麒在美國開設的「VitaSpring公司」申請，讓金湧公司得以向美國申請臨床實驗，想藉此從中獲取利益，造成北醫未來新藥上上市恐損失122億元利潤，台北地檢署日前依洩漏工商秘密罪、背信罪起訴黃女與林男，建請法院從重量刑。

林、黃日前則透過律師發布聲明，指該案緣於商人私人恩怨檢舉，2人是無端被捲入，北醫接獲檢舉後，不循校內正當程序，不給陳述與釐清機會，反而配合檢舉人曲解事實提出刑事告訴，北檢在北醫的誤導下，偵查中有許多根本性錯誤。相信法院未來審理時，能還其清白。

北醫大今天則說明，有關台北地檢署就「林泰元與黃彥華夫妻侵吞北醫與台大幹細胞技術而於11月18日提起公訴」一案，黃彥華與林泰元於同日透過律師發表聲明，略謂「北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導」，純屬空言指摘，誤導視聽。

北醫大也表示，本案經檢調單位111年6月29日展開搜索，歷經詳細偵查始提起公訴，將全力配合法院進行審理，以捍衛權益及國家法益。

