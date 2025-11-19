快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

坎城金棕櫚獎得主阿比查邦VR之作 穿梭生死邊界

中央社／ 台北19日電

坎城影展金棕櫚獎得主阿比查邦‧韋拉斯塔古首部VR作品「與太陽對話」，將在台中國家歌劇院登場，觀眾將在中劇院的舞台穿戴VR裝置，穿梭睡與醒、生與死之間的邊界。

2018年阿比查邦‧韋拉斯塔古（ApichatpongWeerasethakul）首部劇場作品「熱室」曾到歌劇院演出，作品打破電影與劇場的界線，利用影像、聲音、煙霧等元素，讓觀眾宛如身處一座洞穴。這次即將上演的「與太陽對話」VR作品透過虛擬實境等科技技術，編織介於夢與現實、生死與宇宙之間的沉浸體驗。

阿比查邦表示，電影從無聲到有聲，從黑白到彩色，就如同人的夢境，「起初，我以為虛擬實境不過是電影演進過程的下一步，但在創作這部VR作品的過程中，我意識到虛擬實境是一種融合戲劇、電影，以及介於兩者之間一切形式的綜合體，對我們定義現實的理解至關重要。」

阿比查邦表示，「對我來說，虛擬實境是個蘊含強大思考與反思潛能的媒介。」

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，阿比查邦素有「泰國電影詩人」之稱，作品中經常運用光與暗的強烈對比，串聯起睡眠及夢境，也與信仰及歷史對話。2004、2021年分別以「熱帶幻夢」、「記憶」獲坎城影展評審團大獎，2010年以「波比叔叔的前世今生」獲坎城影展金棕櫚獎。

阿比查邦習慣以鏡頭視角構思畫面，他發現將想法轉化成虛擬實境相當不容易，於是找來VR創作者谷口勝也合作，讓他自由詮釋分鏡圖；音樂則由已故作曲家坂本龍一創作，「他的音樂幾乎是我的人生配樂，我特別強調『無限』以及進入空寂狀態時的喜悅，最終共同完成了一件非常美麗的作品。」

「與太陽對話」將於11月21至23日演出，地點在台中國家歌劇院。全長約60分鐘，無中場休息。

電影 劇場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

西島秀俊、桂綸鎂國際合製鉅作《最親愛的陌生人》 定檔1月16日全台上映

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

《隱藏殺機》幸福生活崩塌 父親、女兒、伴侶各執一詞

高雄人必看電影！「南方時光」喚起在90年代回憶殺：瞄準金馬

相關新聞

5縣市有感！台灣東部海域晚間8時25分規模4.5地震 深度6.3公里

地牛翻身，中央氣象署今晚發布地震報告，今晚8時25分台灣東部海域發生規模4.5地震，深度6.3公里，屬於極淺層地震。

連2震！13分鐘後東部海域後又有規模4.5地震 最大震度花蓮3級

連2震，今晚8時25分東部海域發生規模4.5地震後，晚間8時38分再發生規模4.5地震，地震深度5.4公里。

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清...

癌末伯伯最後心願 未婚獨居照顧浪浪30年「安寧之旅」與愛犬道別

新北1名7旬伯伯照顧流浪狗30多年，近期發現罹患癌症末期，住院時向照護人員表達想重返狗園，新店耕莘醫院昨天安排「安寧圓夢...

醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

台北醫學大學教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，導致...

「環球華麗小姐」選美印度登場 台灣小姐鄭珊汶奪3獎爭光

台灣小姐選美出身的鄭珊汶代表台灣，到印度參加「環球華麗小姐」總決賽，奪下「亞洲冠軍」，並榮獲才藝獎與時尚獎，一人囊括3大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。