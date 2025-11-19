快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

華航12月3日開航台北-鳳凰城 攜手SONY送耳機、還有機會抽65型顯示器

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。記者黃仲明／攝影
中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。記者黃仲明／攝影

華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。中華航空為慶祝歷史性的時刻，特別與Sony聯手贈送好禮，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。此外，旅客於活動期間在桃機第二航廈梅苑貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

中華航空表示，鳳凰城航線每周三、五、日飛航，由空中巴士A350-900機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務。華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙跟經濟艙再各抽出一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。

華航指出，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機。除了機上的好禮，地面大獎也不缺席，華航攜手Sony，即日起把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，將鳳凰城的壯麗景緻一秒呈現眼前，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，華航與Sony合作，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。記者黃仲明／攝影
中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，華航與Sony合作，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。記者黃仲明／攝影

華航 桃園機場 航線 航班
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

華航增航點 拚客貨雙贏

相關新聞

5縣市有感！台灣東部海域晚間8時25分規模4.5地震 深度6.3公里

地牛翻身，中央氣象署今晚發布地震報告，今晚8時25分台灣東部海域發生規模4.5地震，深度6.3公里，屬於極淺層地震。

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清...

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年...

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱...

醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

台北醫學大學教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。