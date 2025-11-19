華航12月3日開航台北-鳳凰城 攜手SONY送耳機、還有機會抽65型顯示器
中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。中華航空為慶祝歷史性的時刻，特別與Sony聯手贈送好禮，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。此外，旅客於活動期間在桃機第二航廈梅苑貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。
中華航空表示，鳳凰城航線每周三、五、日飛航，由空中巴士A350-900機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務。華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙跟經濟艙再各抽出一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。
華航指出，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機。除了機上的好禮，地面大獎也不缺席，華航攜手Sony，即日起把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，將鳳凰城的壯麗景緻一秒呈現眼前，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。
