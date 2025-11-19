「環球華麗小姐」選美印度登場 台灣小姐鄭珊汶奪3獎爭光

快訊

中央社／ 高雄19日電
台灣小姐鄭珊汶在Miss Glam Universe 2025（環球華麗小姐）選美賽，勇奪「環球華麗小姐亞洲冠軍」及「才藝獎」、「時尚獎」，一人囊括三大獎，成為全場焦點，為台灣在國際選美舞台締造榮耀。鄭珊汶／提供
台灣小姐鄭珊汶在Miss Glam Universe 2025（環球華麗小姐）選美賽，勇奪「環球華麗小姐亞洲冠軍」及「才藝獎」、「時尚獎」，一人囊括三大獎，成為全場焦點，為台灣在國際選美舞台締造榮耀。鄭珊汶／提供

台灣小姐選美出身的鄭珊汶代表台灣，到印度參加「環球華麗小姐」總決賽，奪下「亞洲冠軍」，並榮獲才藝獎與時尚獎，一人囊括3大獎，成為全場焦點，再度為國爭光。

鄭珊汶甫在9月參加世界魅力夫人（Mrs. GlamWorld）總決賽，獲得亞軍及國服冠軍。鄭珊汶今天說，挑戰「環球華麗小姐（Miss Glam Universe2025）」總決賽面對密集的高壓賽程，包括拍攝、評審訪談、文化參訪及多場舞台競賽；「但我不想替自己設限，我想追求人生能到達的最高榮譽。」

鄭珊汶此次賽程不假他人之手，全程參與設計與改良參賽服裝，展現自身的時尚創意與巧思。鄭珊汶透過新聞稿說，最印象深刻的是總決賽前，設計戰袍金色禮服披肩的過程，為打造完美舞台效果，她除了親自挑選布料，也與70歲的高雄在地服裝老師傅詠存阿姨合力製作。

鄭珊汶說，詠存阿姨一開始因設計前衛、工法難度高而婉拒，但得知她將代表台灣登上國際舞台後，最終答應投入服裝的縫製。

詠存阿姨說，「在能力範圍內協助年輕人穿上華麗賽服走向國際舞台，是身為一名裁縫職人的驕傲。」

此外，鄭珊汶此次也聘請被業界譽為「冠軍製造機」的艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁全程隨行，共同打造最完美舞台形象。許米蓁以精準妝容塑型、舞台光線判斷與立體輪廓塑造技巧著稱，在兩人緊密合作下奪得「時尚獎」，也為最終奪冠奠定關鍵優勢。

鄭珊汶表示，在國服環節中，以「鳳凰與梅花：東方之光」為主題展演台灣文化，改良式旗袍結合鳳冠，以東方古典線條融合現代時尚剪裁，襯托出女性的典雅。這套服裝意象深具文化內涵與視覺張力，在舞台燈光映照下，向世界傳達台灣女性的優雅、自信與民族文化之美。

回憶總決賽最後一關，鄭珊汶說，當時抽到的機智問答題目是「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」她以全英文回應「我相信命運，但我更相信我們能創造自己的人生。」

鄭珊汶表示，站上國際選美舞台除了與各國佳麗競艷，更希望透過這個平台建立連結、促進文化交流，讓世界看見台灣女性動靜皆宜的美，也期盼藉由國服與才藝彰顯東西方文化的互通性，未來將持續投入國際賽事與文化推廣，讓更多人認識台灣。

