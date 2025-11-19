癌末伯伯最後心願 未婚獨居照顧浪浪30年「安寧之旅」與愛犬道別

快訊

中央社／ 新北19日電
老翁示意圖。圖／AI生成
老翁示意圖。圖／AI生成

新北1名7旬伯伯照顧流浪狗30多年，近期發現罹患癌症末期，住院時向照護人員表達想重返狗園，新店耕莘醫院昨天安排「安寧圓夢之旅」，讓伯伯與愛犬道別，完成最後心願。

天主教耕莘醫院發布新聞，71歲的高伯伯未婚獨居，長年投入動物保護，30年間都在流浪狗中途之家照顧被遺棄的浪浪。今年8月，高伯伯因呼吸急促與下肢水腫，外出時差點駛入山溝，向警方求助後送至耕莘醫院。檢查後發現，他罹患攝護腺癌末期，且轉移至肺部與骨骼。

高伯伯了解自身病況，簽署「不施行心肺復甦術」（DNR）意願書，隔天由安寧共同照護團隊介入陪伴。他出院後被安排入住護理之家，並由耕莘醫院居家安寧照護團隊持續追蹤。

隨著病情進入末期，高伯伯身體越發虛弱，但心中仍掛念著流浪狗們，盼能再回到狗園看看，也向陪伴他30年歲月的夥伴道謝，於是醫療團隊與社會局及護理之家協調，共同規劃「安寧圓夢之旅」。

11月18日圓夢之旅當天，新店下著傾盆大雨，醫療團隊車輛抵達山區「協力園愛心共養流浪狗中途之家」時，高伯伯一下車便呼喚愛狗「熊熊」的名字，「熊熊」睽違4個月再度見到高伯伯，馬上走到伯伯身邊靜靜陪伴。

中途之家負責人楊香回憶，30年前高伯伯因失業陷入人生低谷，她邀請伯伯加入照顧流浪狗的行列，而「熊熊」更是他口中的「真命天狗」，無論工作或休息都陪伴在側，成為他生命中最深的陪伴。

耕莘醫院居家安寧個案管理師陳宜君接受記者電訪時說，高伯伯視狗園為第二個家，住院後跟她提過幾次想回狗園看看，於是向醫院反映協調，想把握高伯伯還能下床行走的時間，幫助他完成最後心願。

陳宜君表示，狗園的人說熊熊在高伯伯住院的這段期間，常發出哭泣聲音，並望著他的車等待。圓夢之旅當天，熊熊坐在高伯伯腿上，高伯伯也輕輕撫摸著牠，如往常一樣成為彼此安靜的陪伴，團隊在旁看到這一幕也十分感動。

陳宜君說，耕莘醫院推廣安寧療護服務多年，除了針對症狀處理、減輕患者生理上不適之外，更注重患者心靈上的照顧與陪伴，助其在面對疾病惡化時，能適當調適，圓滿走完最後一程，且對象不限癌末病人，包括衰弱老年病人、肝腎病重症患者等都已納入收案對象。

耕莘醫院社區副院長洪淩鈺表示，雖然圓夢之旅不能改變高伯伯的病程，但能讓他在生命末期，再次感受到深愛的生命仍在陪伴他。而他30年的付出，也在這一刻被深深看見、肯定，「能陪伴他完成這個心願，對我們來說是一份榮幸」。

流浪狗 團隊 患者
