快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

畸零地工作室繪本計畫 紙上逛菜市場學台語

中央社／ 台北19日電

以最貼近生活的菜市場為舞台，畸零地工作室發起「哎呦喂啊！愛用畫的」台語繪本計畫，透過孩子穿梭在市場的故事，讓讀者認識更多台語文外，也嘗試以台語文上一堂紙上美術課。

畸零地工作室由藝術家徐孟榆創立，他是「哎呦喂啊！愛用畫的」計畫發起人，計畫統籌為黃以臻，並邀請陳明緯與楊雅儒分別擔任作者與繪者，分享會今天在台北市民書店舉行。

黃以臻表示，故事舞台選在市場，來自於她與徐孟榆的生命經驗，她的阿公阿嬤是種蓮霧的農民，小時候她總會跟著家人一起去市場；而徐孟榆也是市場小孩，繪本中出現的化妝品店，就是徐孟榆家的店面。

黃以臻說，傳統市場也是常常聽見台語的場域，許多人都是用台語叫賣，這讓故事更能貼近生活。徐孟榆舉例，像是他家對面有一間服裝店，長年用錄音帶反覆播送台語「百九」，「百九」還因此成為他與家人們對服裝店的代稱。

「哎呦喂啊！愛用畫的」故事以台語漢字書寫，並結合羅馬字拼音，另附導讀篇，讓讀者在琳瑯滿目的水果中，可見「紅記記」、「紅絳降」等描述「紅色」的台語詞彙，也帶領讀者以台語文學習美術知識，例如構圖、對比、前景等。

徐孟榆說，自己是讀美術出身，可以用台語傳播知識非常開心。書名「哎呦喂啊」與台語的「愛用畫的」發音相近，希望用台灣人常講的「哎呦喂啊」，提醒大家可以將台語的愛放在很多地方，像是可以用畫畫來表達，不一定要多厲害，或是一定要咬文嚼字才能開始。

市民書店主理人徐書磊是「法律白話文運動」營運長，「法律白話文運動」近年也嘗試以台語、客語說法律。徐書磊今天參與對談分享，以法律白話文的客語節目為例，單集不重複收聽的受眾就有2萬多，可見民眾對於不同語言的需求，台語文也能透過不同媒材傳播，漸漸發展為民眾的日常。

台語 法律白話文運動 舞台
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

騰訊《三角洲行動》涉嫌盜用《RUST》美術資產 營運長發文討說法

《聖誕五告讚！》6位導演打造5段奇幻冒險 多元藝術巧妙置入環保議題

農糧署推廣國產水果 年底將推3新繪本向下扎根

公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

相關新聞

5縣市有感！台灣東部海域晚間8時25分規模4.5地震 深度6.3公里

地牛翻身，中央氣象署今晚發布地震報告，今晚8時25分台灣東部海域發生規模4.5地震，深度6.3公里，屬於極淺層地震。

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清...

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年...

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱...

醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

台北醫學大學教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。