畸零地工作室繪本計畫 紙上逛菜市場學台語

以最貼近生活的菜市場為舞台，畸零地工作室發起「哎呦喂啊！愛用畫的」台語繪本計畫，透過孩子穿梭在市場的故事，讓讀者認識更多台語文外，也嘗試以台語文上一堂紙上美術課。

畸零地工作室由藝術家徐孟榆創立，他是「哎呦喂啊！愛用畫的」計畫發起人，計畫統籌為黃以臻，並邀請陳明緯與楊雅儒分別擔任作者與繪者，分享會今天在台北市民書店舉行。

黃以臻表示，故事舞台選在市場，來自於她與徐孟榆的生命經驗，她的阿公阿嬤是種蓮霧的農民，小時候她總會跟著家人一起去市場；而徐孟榆也是市場小孩，繪本中出現的化妝品店，就是徐孟榆家的店面。

黃以臻說，傳統市場也是常常聽見台語的場域，許多人都是用台語叫賣，這讓故事更能貼近生活。徐孟榆舉例，像是他家對面有一間服裝店，長年用錄音帶反覆播送台語「百九」，「百九」還因此成為他與家人們對服裝店的代稱。

「哎呦喂啊！愛用畫的」故事以台語漢字書寫，並結合羅馬字拼音，另附導讀篇，讓讀者在琳瑯滿目的水果中，可見「紅記記」、「紅絳降」等描述「紅色」的台語詞彙，也帶領讀者以台語文學習美術知識，例如構圖、對比、前景等。

徐孟榆說，自己是讀美術出身，可以用台語傳播知識非常開心。書名「哎呦喂啊」與台語的「愛用畫的」發音相近，希望用台灣人常講的「哎呦喂啊」，提醒大家可以將台語的愛放在很多地方，像是可以用畫畫來表達，不一定要多厲害，或是一定要咬文嚼字才能開始。

市民書店主理人徐書磊是「法律白話文運動」營運長，「法律白話文運動」近年也嘗試以台語、客語說法律。徐書磊今天參與對談分享，以法律白話文的客語節目為例，單集不重複收聽的受眾就有2萬多，可見民眾對於不同語言的需求，台語文也能透過不同媒材傳播，漸漸發展為民眾的日常。