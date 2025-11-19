快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

國台交80週年團慶音樂會 水藍攜手陳毓襄共演

中央社／ 台北19日電

國立台灣交響樂團首席客席指揮水藍2度與鋼琴家陳毓襄合作，帶來國台交80週年團慶音樂會，陳毓襄將演奏葛利格「A小調鋼琴協奏曲」，以明亮琴音帶來既奔放又富民族色彩的北歐樂章。

水藍表示，這次音樂會將帶來西貝流士「第二號交響曲」，這首樂曲可說將「黑暗與光明」的對比推向極致，「從陰鬱壓抑的動機逐步走向鮮明而勝利的終章，是芬蘭精神最深刻的象徵之一，希望可以跟台灣樂迷分享。」水藍也說，每一次排練，都跟當天的心境與樂團狀態相應，「每一天都有新的發現」。

水藍從2004年首次以客席指揮身分指揮國台交，隨即與樂團結下深厚緣分，其後於2011年擔任藝術顧問，2019年起回任首席客席指揮，與樂團長路同行超過20年，建立穩固而深刻的藝術夥伴關係。水藍長年旅居丹麥，北歐文化、歷史與音樂美學於他已然內化，詮釋深具代表性。

擔任國台交駐團音樂家，陳毓襄表示，這首葛利格「A小調鋼琴協奏曲」以強烈而明亮的鋼琴聲響開展，從音樂中可以聽見北歐從永夜走向永晝的壯麗景色。

陳毓襄分享，她與水藍2度合作，感覺更有默契，彩排過程中她與樂團合作就像一場放大的室內樂演出，希望能讓這首協奏曲展現更多細緻的音樂色彩。

根據國台交今天發布的新聞資料，音樂會曲目還包括樂團委託旅美作曲家張菁珊創作的「八十新章」，透過南（音）管、北管、客家、原住民及台語歌謠等多元音樂元素，重新勾勒台灣的文化記憶與聲音風景，將在這場音樂會首演。

國台交團長歐陽慧剛表示，樂團邁入80週年之際，更應回到「為誰而演」的根本命題。他期盼每一場音樂會，都能迎來第一次踏進音樂廳的觀眾，讓更多從未接觸古典音樂的人，也能在現場體會音樂的力量。

國台交表示，這場「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會將邀請失智症照護者走進音樂廳欣賞演出，藉由音樂提供難得的喘息時光，希望讓古典音樂與社會發生連結，讓音樂能在文化推廣之外，更成為陪伴照護者的溫柔力量。

國台交團慶系列音樂會「水藍，陳毓襄與國台交」將於11月20日在台中國家歌劇院大劇院，11月21日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。

音樂會 交響樂團 鋼琴
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市國攜手吳珮菁、謝從馨 雙女神擊出鼓藝風暴

研究：愛好音樂可降低失智症風險

北歐8國砸155億軍援烏克蘭 安全共同體雛形浮現

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

相關新聞

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清...

不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年...

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。