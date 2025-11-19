明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清晨低溫僅15、16度，但白天高溫回升至22度，中南部早晚溫差甚至可達12度，周末短暫回溫，下周一再有另一波東北季風增強，並持續影響到周五。

賴欣國說，周四、周五（20、21日）仍受東北季風影響，但強度逐漸減弱，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭低溫僅15、16度，花東17、18度，局部空曠及沿海地區會再下降1至2度。

白天起冷空氣減弱，北部、東北部、東半部高溫約22度，回升幅度不高，中南部高溫則有25至27度，日夜溫差大。

周六、周日（22、23日）東北季風減弱，各地明顯回溫，白天各地高溫約26至30度，但夜晚清晨低溫17、18度，早晚溫差大需多留意。

下周一（24日）起另一波東北季風增強，並持續影響到下周五（28日），賴欣國表示，下周東北季風強度沒有這周強，北部、宜蘭地區溫度略降，但中南部白天高溫較無變化。

賴欣國說，周日北部、宜蘭白天高溫還有25、26度，但下周一高溫略降至24、25度，低溫僅18、19度，下周二、下周三（25、26日）低溫再降至17、18度。

中南部下周一溫度較無變化，中部下周二高溫28、29度，低溫僅17度，下周三清晨受到輻射冷卻影響再略降至15、16度；南部下周二、下周三高溫仍有29度，低溫18、19度，早晚溫差大。

雨勢部分，賴欣國指出，明後2天基隆北海岸、大台北山區、宜花有降雨，桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區雲量偏多；周五中層水氣移入，新竹以南山區有零星降雨。

周六、周日東北季風減弱，水氣減少，僅基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周一受到另一波東北季風影響，水氣增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部降雨，基隆北海岸、東半部、大台北山區有短暫降雨，東南部、恆春半島也有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三水氣減少，僅剩基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨，大台北山區、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的好天氣。