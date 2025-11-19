輔大醫院心臟復健暨肺復原中心 揭牌啟用

快訊

中央社／ 新北19日電
輔大醫院外觀。圖／聯合報資料庫
輔大醫院外觀。圖／聯合報資料庫

天主教輔仁大學附設醫院成立「心臟復健暨肺復原中心」，今天舉辦揭牌啟用儀式，未來將提供心臟病、肺部疾病、銀髮族與亞健康族群安全、精準且可長期維持的心肺復原服務。

輔大醫院今天舉辦「心臟復健暨肺復原中心」啟用儀式，由院長黃瑞仁率領醫療團隊及各界人士進行揭幕。

黃瑞仁表示，心臟與肺部疾病已成為台灣的重要健康議題，而復原需求更隨著社會高齡化迅速提升；輔大醫院設立心臟復健暨肺復原中心，不僅是補足醫療量能，更代表醫院對精準復原醫學的重要承諾。

他表示，復健不是治療的終點，而是重回生活的起點，輔大醫院希望成為每名病友在恢復過程中最堅定的陪伴者。

心臟復健暨肺復原中心主任陳思遠說，中心從構想、籌備到揭牌，歷經長久努力，盼讓許多有心肺復原需求的病人，可以在更專業及更舒適的地方獲得照顧。

輔大醫院表示，心臟復健暨肺復原中心整合多科別專科醫師、治療師，以及營養師、臨床心理師、護理師、個管師與運動指導員等專業人員，提供全程陪伴式的安全復原環境。讓復健不再枯燥孤單，在安全有效的運動中重新累積體力與希望，讓每名病友都能早日走向健康、美麗而充滿活力的生活。

復健 輔大醫院 醫師
