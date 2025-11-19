快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

周五前仍偏冷…周末回暖2天 再迎東北季風「恐持續一周」

中央社／ 台北19日電
天氣示意圖。圖／AI生成
天氣示意圖。圖／AI生成

氣象署今天表示，東北季風挾冷空氣持續影響，今晚明晨西半部、宜蘭地區平地低溫約攝氏15度；明天及21日白天仍偏冷，週末2天回溫較明顯；24日又有東北季風南下，天氣再轉涼。

根據交通部中央氣象署網站資料，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區12.4度，桃園市楊梅區12.7度，新竹縣關西鎮12.8度。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，今晚明晨氣溫持續偏低，西半部、宜蘭平地普遍低溫約15、16度，中南部、花東約17、18度，各地局部空曠地區可能會再低1、2度左右。

賴欣國指出，21日白天雖然偏冷，但略回溫；22日、23日東北季風減弱，氣溫回升較明顯，預估23日西半部高溫約26至30度，北部低溫約17、18度，中南部約18至20度，要留意日夜溫差。

不過，賴欣國提到，下一波東北季風預計24日起增強，可能持續影響1週，但目前觀察下波冷空氣較弱，24日主要是高溫略降，北部高溫約25度，低溫約19、20度，中南部變化不大；25日東北季風影響，各地高溫會再下降約1、2度。

降雨方面，賴欣國說，明天及21日東北季風影響，但水氣減少，基隆北海岸、花東地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島零星短暫雨，21日雨區略擴展到新竹以南山區有零星短暫雨。

賴欣國指出，週末2天東北季風減弱，以基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨為主，東半部、恆春半島為零星降雨。24日起東北季風再增強，迎風面基隆北海岸及東半部地區再轉為局部短暫雨的天氣。

賴欣國提醒，明天新北至台南、屏東、台東及各離島沿海空曠地區要注意8級以上強陣風。

東北季風 低溫 氣溫
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

注意保暖！入秋最強東北季風來襲 台中市9人無生命跡象送醫

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

相關新聞

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

明、後2天持續受到東北季風影響，但強度逐漸減弱，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清...

不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年...

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。