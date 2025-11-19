不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年高點，較前一年大增4.5萬人、7.4%，其中以赴大陸人數增加1.4萬人最多，但占比持續下降到歷史低點34.7%；赴美人數達13.7萬人，再寫新高。赴日、韓工作人數增加1.2萬人、年增17.5%，成長幅度最大，除台積電赴日設廠及日本開放外籍人士工作外，就業族群以年輕人居多，凸顯年輕世代哈日哈韓現象。

主計總處一年一度發布國人赴海外就業情形。從人數增長觀察，自98年至疫情暴發前，國人赴海外工作人數多呈增加，除100年及104年受景氣影響微幅減少，108年達到73.9萬人高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、臺商回流投資，以及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數逐年下降，在110年暴減至31.9萬人最低點。

此後111年至112年逐漸回升，兩年累計增加30.2萬人，113年又因國內大廠積極進行海外布局，人數持續增加，惟仍低於疫情前水準。一般認為，國人赴海外工作就業情勢揮別疫情影響後，逐漸趨向穩定成長。

海外就業地區仍以赴大陸工作人數23.1萬人最多，較去年增加1.4萬人，但占比一路從100年的62.6%逐年下降到34.7%最低點。赴美國工作人數13.7萬人排名第二、年增9千人，占比則從102年11.1%上升至20.5%，較去年略降0.1個百分點。赴東南亞9.7萬人、年增5千人，占比14.6%。赴日、韓工作8萬人，年增1.2萬人、占比12.0%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，赴陸工作人數仍占最多，但隨著台廠因應美中貿易戰或大陸勞動成本上升，廠商分散風險布局，國人赴陸工作人數明顯趨緩。美國則因台積電及相關供應鏈跟進設廠，赴美工作人數逐年增溫。另外原本在大陸台廠轉移重點轉往東南亞，也促成東南亞工作人數持續增加，但占比無明顯變化。

去年成長最大的是赴日本、南韓工作人數大增1.2萬人，增幅17.5%，占比12.0%年增一個百分點，兩者都是各區之冠。

譚文玲分析，日本因台積電前往熊本建廠，加上日本近年因為高齡化，大幅開放外籍人士前往就業，加上國人對日韓文化親近性，因此增幅17.5%最大。其中15~29歲增加3千人，30~49歲者增加7千人，一般認為，除了台積電及供應鏈前進日本帶動國人前往就業外，年輕世代近年哈日哈韓風也有推波助瀾之效。