與出生排行有關！最新研究曝「兄姊越多」越不易氣喘、過敏性鼻炎

國內最新研究發現，孩子過敏的風險與出生排行有關。家中生越多、排行越小的孩子，氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎風險都較低，第3胎的氣喘風險更比老大減少26.9%。

這項研究由國家衛生研究院國家環境醫學研究所所長、台大醫院環境職業醫學部主治醫師陳保中擔任通訊作者，衛福部桃園醫院小兒科主治醫師詹金淦擔任第一作者，於今年9月登上國際醫學期刊PediatricAllergy and Immunology。

根據國內統計，台灣總生育率自1970年的3.69降至2023年的0.87，已為全球最低。與此同時，兒童異位性皮膚炎盛行率，卻從1974年的1.4%增加至2019年的11.3%，氣喘從1.3%增加至20.3%，過敏性鼻炎從7.8%增加至50.6%。

根據過往研究，過敏疾病與免疫系統早期發育密切相關， 現代都市化、居家環境潔淨、室內時間增加、飲食型態改變與抗生素使用，使幼兒微生物暴露減少、免疫調節不足，為過敏上升的重要原因。

研究團隊分析台灣2004年到2014年的出生登記資料，串聯全民健保資料庫，比對孩子出生序、全國總生育率和過敏盛行率等資料。結果發現，不論孩子性別、母親年齡、社會經濟地位等差異，孩子出生序越高，孩子有過敏性疾病的風險就越低；此外，全國總生育率與過敏盛行率，也呈現明顯負相關。

團隊進一步分析各項過敏性疾病狀況發現，第2胎、第3胎（含第3胎以上）出生的兒童，患有異位性皮膚炎的風險，分別較頭胎減少21.3%和37.5%；罹患氣喘分別減25.0%和26.9%；有過敏性鼻炎則分別少16.3%和29.3%。

研究團隊指出，這些研究結果表明，生育率下降和家庭規模縮小，可能導致兒童過敏盛行率上升，並推測可能是由於早期生活中微生物接觸減少所致。