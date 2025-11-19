守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保會執行秘書周淑婉表示，目前推估結果安全準備金仍有2個月，高於法定的1個月水位，因此明年度費率將維持現行5.17%不調整。本報資料照片
衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前推估結果安全準備金仍有2個月，高於法定的1個月水位，因此明年度費率將維持現行5.17%不調整。

依現行「全民健康保險法」規定，安全準備金需達到1個月以上，若不足基於健保收支連動，就需要調漲健保費來因應。

衛福部健保會今年9月召開明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門及透析總額均達成共識，此為總額協商制度23年來首見，明年健保總額成長率將達5.5％，總金額達9883.1億元，加上公務預算挹注，醫療支出將超過兆元。

周淑婉指出，根據現有資料已納入確定的新增收入，且僅以健保本身收入為基準，並未計入未來可能挹注的公務預算。加上最低投保薪資調整後帶來的43億元增收，使安全準備金水位從先前試算的不到1個月提升至2個月，因此無需調整費率。

健保總額 成長率 保險
