快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

世界肺阻塞日「一分鐘登階」自我測試 醫籲咳、痰、喘三周莫輕忽

聯合報／ 特約記者楊正敏／即時報導
台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率高達9.5%。圖/123RF
台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率高達9.5%。圖/123RF

你能在一分鐘內爬多少階梯？上百位民眾一起氣喘吁吁爬樓梯，不是為了登高競速，而是檢測自己的肺功能。為響應2025世界肺阻塞日，台灣胸腔暨重症加護醫學會11月2日於台中廣三SOGO百貨舉辦「世界肺阻塞日登階挑戰」活動，喚起民眾對肺阻塞的認識與警覺，及早治療，每天都能輕鬆呼吸。

肺阻塞居全球十大死因第三位，台灣潛在患者超過百萬人

肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 簡稱COPD）是一種常見的慢性肺部疾病，會導致呼吸道持續發炎與阻塞，嚴重影響患者生活品質，急性發作甚至有致命風險。肺阻塞除了高居全球十大死因第三位外，更是台灣十大死因第八名，每年有超過6000人因此疾病喪命。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率高達9.5%，推估潛在患者人數超過百萬人。他也指出，肺阻塞的高風險族群，包括40歲以上、長期吸菸者、有職業粉塵暴露或具慢性「咳、痰、喘」症狀者，極容易因初期症狀不明顯，將其誤認為小感冒或菸咳等狀況而輕忽，延誤診斷與治療的黃金期。也因此可能導致肺阻塞的實際確診人數偏低，突顯提升國人肺部健康意識的迫切性。

六成民眾不知道肺阻塞，可藉由一分鐘登階自我測試

然而，國人對肺阻塞的疾病認知仍不足，根據台灣胸腔暨重症加護醫學會的最新調查，近六成民眾沒聽過或不清楚什麼是肺阻塞，逾八成沒有定期接受肺功能檢查的習慣；更有七成表示即使「咳、痰、喘」超過三周，並不會積極就醫尋求專業診治，而是選擇觀察一段時間，看症狀是否改善，或到藥局購買成藥等緩解症狀。

周昆達表示，學會長年積極推廣「一分鐘登階358」自我檢測，就是希望民眾可以在日常生活中簡單自我檢測肺功能，提早發現疾病徵兆，積極就醫。一分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳；介於30至50階，屬於中度風險族群，需持續注意肺部健康；未達30階則為高風險族群。這次活動結合「一分鐘登階358」、肺功能檢測體驗與趣味衛教遊戲攤位，讓民眾以輕鬆互動方式認識肺阻塞。

肺阻塞病情不可逆，可藉由藥物與非藥物治療

一起在現場參與登階活動的中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建指出，肺阻塞是一種「慢性、進行性且不可逆」的呼吸道疾病，與長期吸菸、空氣汙染及職業暴露密切相關。在治療上，可透過藥物與非藥物治療積極控制病情。

藥物治療以吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人會加入使用吸入性類固醇；非藥物治療則包括戒菸、施打流感與肺炎鏈球菌疫苗、持續運動及維持良好營養。登階挑戰就是很好的肺部運動訓練，可以強化呼吸肌、延緩功能退化，讓呼吸更輕鬆。

戒菸、減少接觸廢氣粉塵，配合用藥定期回診

鄭文建並分享兩個臨床案例，一名70歲女性終生不吸菸，卻因長年在家燒柴煮飯，長期吸入廢氣導致肺功能嚴重受損而罹患肺阻塞；另一位60多歲男性肺阻塞患者，在確診後仍未完全戒菸，最終因一次感冒誘發急性呼吸衰竭而送進加護病房。

「病人以為減菸就夠，其實不戒菸就等於持續傷害肺部。」他強調，肺阻塞若未及時治療，急性發作住院死亡率可高達14%，出院一年內死亡率更超過四成。患者應配合醫師持續用藥、定期回診，並注意環境空氣品質，避免接觸菸害與粉塵。

周昆達提醒民眾，三周以上的咳嗽已符合慢性咳嗽的定義，民眾務必將長期「咳、痰、喘」視為呼吸道慢性受損的嚴重警訊，切勿延誤，立刻前往胸腔內科檢查。

「2025世界肺阻塞日登階挑戰」11月2日舉行，中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建（前排左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達、台中衛生局保健科科長湯澡瑛、台中廣三SOGO店長尤榮川共同參與。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
「2025世界肺阻塞日登階挑戰」11月2日舉行，中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建（前排左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達、台中衛生局保健科科長湯澡瑛、台中廣三SOGO店長尤榮川共同參與。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
上百位民眾參與「世界肺阻塞日登階挑戰」，測試自己的肺功能。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
上百位民眾參與「世界肺阻塞日登階挑戰」，測試自己的肺功能。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
「一口氣吹氣球遊戲」透過氣球膨脹程度，讓民眾初步了解肺活量狀況，吸引大小朋友排隊體驗。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供
「一口氣吹氣球遊戲」透過氣球膨脹程度，讓民眾初步了解肺活量狀況，吸引大小朋友排隊體驗。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

醫學會 患者 戒菸 重症 呼吸道 確診 咳嗽 感冒
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

粉塵不再滿天飛！南投啟動AI防汙新制 圍籬綠化洗街全程可追蹤

走樓梯突然喘？小心類風濕性關節炎合併肺纖維化

【確診日記】從眼乾口乾到肺纖維化 醫師籲：乾燥症患者應做肺功能檢查

幼兒專責醫師照顧對象擴大至6歲 兒科醫籲簡化行政程序、適度提升給付

相關新聞

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。