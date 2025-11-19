世界肺阻塞日「一分鐘登階」自我測試 醫籲咳、痰、喘三周莫輕忽

你能在一分鐘內爬多少階梯？上百位民眾一起氣喘吁吁爬樓梯，不是為了登高競速，而是檢測自己的肺功能。為響應2025世界肺阻塞日，台灣胸腔暨重症加護醫學會11月2日於台中廣三SOGO百貨舉辦「世界肺阻塞日登階挑戰」活動，喚起民眾對肺阻塞的認識與警覺，及早治療，每天都能輕鬆呼吸。

肺阻塞居全球十大死因第三位，台灣潛在患者超過百萬人

肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 簡稱COPD）是一種常見的慢性肺部疾病，會導致呼吸道持續發炎與阻塞，嚴重影響患者生活品質，急性發作甚至有致命風險。肺阻塞除了高居全球十大死因第三位外，更是台灣十大死因第八名，每年有超過6000人因此疾病喪命。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率高達9.5%，推估潛在患者人數超過百萬人。他也指出，肺阻塞的高風險族群，包括40歲以上、長期吸菸者、有職業粉塵暴露或具慢性「咳、痰、喘」症狀者，極容易因初期症狀不明顯，將其誤認為小感冒或菸咳等狀況而輕忽，延誤診斷與治療的黃金期。也因此可能導致肺阻塞的實際確診人數偏低，突顯提升國人肺部健康意識的迫切性。

六成民眾不知道肺阻塞，可藉由一分鐘登階自我測試

然而，國人對肺阻塞的疾病認知仍不足，根據台灣胸腔暨重症加護醫學會的最新調查，近六成民眾沒聽過或不清楚什麼是肺阻塞，逾八成沒有定期接受肺功能檢查的習慣；更有七成表示即使「咳、痰、喘」超過三周，並不會積極就醫尋求專業診治，而是選擇觀察一段時間，看症狀是否改善，或到藥局購買成藥等緩解症狀。

周昆達表示，學會長年積極推廣「一分鐘登階358」自我檢測，就是希望民眾可以在日常生活中簡單自我檢測肺功能，提早發現疾病徵兆，積極就醫。一分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳；介於30至50階，屬於中度風險族群，需持續注意肺部健康；未達30階則為高風險族群。這次活動結合「一分鐘登階358」、肺功能檢測體驗與趣味衛教遊戲攤位，讓民眾以輕鬆互動方式認識肺阻塞。

肺阻塞病情不可逆，可藉由藥物與非藥物治療

一起在現場參與登階活動的中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建指出，肺阻塞是一種「慢性、進行性且不可逆」的呼吸道疾病，與長期吸菸、空氣汙染及職業暴露密切相關。在治療上，可透過藥物與非藥物治療積極控制病情。

藥物治療以吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人會加入使用吸入性類固醇；非藥物治療則包括戒菸、施打流感與肺炎鏈球菌疫苗、持續運動及維持良好營養。登階挑戰就是很好的肺部運動訓練，可以強化呼吸肌、延緩功能退化，讓呼吸更輕鬆。

戒菸、減少接觸廢氣粉塵，配合用藥定期回診

鄭文建並分享兩個臨床案例，一名70歲女性終生不吸菸，卻因長年在家燒柴煮飯，長期吸入廢氣導致肺功能嚴重受損而罹患肺阻塞；另一位60多歲男性肺阻塞患者，在確診後仍未完全戒菸，最終因一次感冒誘發急性呼吸衰竭而送進加護病房。

「病人以為減菸就夠，其實不戒菸就等於持續傷害肺部。」他強調，肺阻塞若未及時治療，急性發作住院死亡率可高達14%，出院一年內死亡率更超過四成。患者應配合醫師持續用藥、定期回診，並注意環境空氣品質，避免接觸菸害與粉塵。

周昆達提醒民眾，三周以上的咳嗽已符合慢性咳嗽的定義，民眾務必將長期「咳、痰、喘」視為呼吸道慢性受損的嚴重警訊，切勿延誤，立刻前往胸腔內科檢查。