北市國攜手吳珮菁、謝從馨 雙女神擊出鼓藝風暴

中央社／ 台北19日電

台灣當代女神級擊樂家吳珮菁與謝從馨攜手台北市立國樂團，將在旅德指揮家張宇安帶領之下演出「干將・莫邪—吳珮菁X謝從馨& TCO」音樂會，聯手展現東西擊樂交融的鼓藝風暴。

根據北市國發布的新聞資料，吳珮菁是朱宗慶打擊樂團資深團員，也是北藝大音樂系教授，自1994年起專注於六棒木琴演奏研究，開創「Peiching Grip」握棒法，成為台灣首位以六棒技法登上國際舞台的演奏家；出版專書「六棒木琴演奏藝術—Peiching握法的探索與突破」，對國際擊樂界影響深遠。

謝從馨是北市國擊樂聲部首席，以橫跨中西、兼容古典與傳統的擊樂語彙聞名。她的演奏細膩靈動、張力十足，多次首演擊樂協奏曲作品，對於擊樂探索充滿好奇，深受國內外樂迷喜愛。

這場音樂會曲目以擊樂為主軸，作曲家張鈞量「長平公主」馬林巴協奏曲改編自粵劇「帝女花」，吳珮菁將在這首樂曲中展現六根棒子演奏的極致技巧與深情詮釋；作曲家張朝的「干將・莫邪幻想曲」，以音樂再現鑄劍與復仇的壯烈情感，張宇安特別強化樂曲的擊樂部分，凸顯擊樂演奏的戲劇張力。

作曲家鄭光智的「阿茲特蘭的傳說」雙擊樂協奏曲描繪阿茲特克戰士追尋聖地的壯闊歷程，展現了鼓藝的節奏與能量。除了以擊樂為主軸的曲目外，開場曲將演出傳藝金曲獎最佳作曲獎得主作曲家董昭民的「月嬉」，這首樂曲以客家童謠為靈感而作，以國樂描繪月夜童趣與自然之聲，這也是該曲首度現場演出。

台北市立國樂團團長鄭立彬表示，台灣古典樂壇少見音樂明星，但在打擊樂領域中，現任國立台北藝術大學音樂系教授及朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁多年來演奏充滿擊樂魅力；而謝從馨身為北市國擊樂首席，帶領擊樂聲部演奏各類作品之外，自己更積極挑戰各類型演奏，成績出色。

鄭立彬表示，這次台灣擊樂界兩大女神能夠同時現身音樂會合作演出，相信可以滿足樂迷挑剔的耳朵，親炙兩大女神的鼓藝風采。音樂會將於11月19日晚間演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 北市 樂團
